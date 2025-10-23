Ekim 2025: Tesla, Kaç Otomobil Ürettiğini ve Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Tesla, geride bıraktığımız 3 ayda kaç otomobil sattığını ve kaç para kazandığını açıkladı. Satışlar ve üretim artsa da kâr da pek bir artış yok.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri konumunda. Dev firmanın ülkemizde de büyük ilgi gördüğünü biliyoruz. Peki Tesla’nın kazançları ne kadar? ABD’li teknoloji devi, yılın 3’üncü çeyreğine dair mali raporunu resmen yayımladı.

Yapılan açıklamalar, Tesla’nın** iyi bir 3 ayı geride bıraktığını** gösterdi. Öyle ki dev firma, kötü geçen 2025 yılı genelinin aksine üçüncü çeyrekte toparlamayı başardı ve gelirlerini artırdı. Aynı zamanda otomobil satışlarında da büyük yükselme yaşandı.

497 bin 99 araç satışı gerçekleşti, toplam gelir 28,1 milyar dolara çıktı

Otomobil devi, yaptığı açıklamaya göre geride bırakılan 3 ayda hisse başına 50 cent olmak üzere 28.1 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu da yıllık oranda %12 civarında bir yükselme yaşandığını ortaya koyuyor.

Otomobil satışlarında da dikkat çeken veriler mevcut. Öyle ki Tesla, geride bıraktığımız 3 ayda 497 bin 99 araç satışı gerçekleştirmeyi başarmış. Buradan ise toplamda 21,2 milyar dolar gelir elde edilmiş. Gelirler bu kadar yüksek olsa da şirketin kârı biraz düşük seviyelerde. Öyle ki yalnızca** 1,4 milyar dolar** kâr edilmiş.

Şirket, geçen yıl boyunca artan masraflar nedeniyle kârında çok büyük yükselme yaşayamadığını ifade ediyor. Yapay zekâ harcamaları, araştırma ve geliştirme projeleri, yeniden yapılanma gibi nedenlerden dolayı ciddi harcamalar yapılmış.