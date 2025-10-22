Türkiye'de Ortalama İkinci El Otomobil Fiyatları Belli Oldu!

Sahibinden, Eylül 2025 dönemine ilişkin ikinci el otomobil pazarı verilerini yayımladı. Böylelikle ikinci el otomobillerde ortalama fiyat gün yüzüne çıkmış oldu. Peki Sahibinden verileri ne diyor? Pazarda durum nasıl? İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük ikinci el ilan sitelerinden Sahibinden, Eylül 2025 dönemine ilişkin "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu yayımladı. Şirketin yayımladığı veriler, ikinci el otomobil pazarında neler yaşandığını anlamamız açısından oldukça önemli.

Peki Sahibinden raporu ne diyor? İkinci el otomobil piyasasında durum nasıl? Gelin hep birlikte Sahibinden'in raporuna yakından bakalım.

İkinci el otomobil fiyatları rakam olarak yükseliyor, reelde düşüyor!

Otomobil Piyasası Görünümü - Eylül 2025 raporuna göre ikinci el otomobil pazarında ortalama fiyat, yıllık bazda yüzde 20,3 arttı ve 1.058.000 TL olarak kayıtlara geçti. Ancak buna enflasyon dahil edildiği zaman fiyatların reelde düştüğünü görüyoruz. Sahibinden raporuna göre otomobil fiyatları, reelde yüzde 9,8 düşmüş durumda.

Otomobil sınıflarına göre ortalama fiyatlar şu şekilde:

Sınıf Ortalama Fiyat (TL) Yıllık Artış B 693.428 TL %23,4 C 934.247 TL %23,5 D 1.342.000 TL %21,8 E 2.206.000 TL %19,4

Yukarıdaki tablo, oransal olarak en yüksek fiyat artışının C segment otomobillerde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. En düşük fiyat artışı ise zaten oldukça yüksek rakamlardan satılan E segment otomobillerde yaşandı. Sahibinden, diğer kategoriler için herhangi bir veri sağlamadı.

Model yılına göre ortalama fiyatlar:

Model Yılı Ortalama Fiyat (TL) Yıllık Artış 2004–2008 465.530 TL %3,9 2009–2013 753.724 TL %11,7 2014–2018 1.184.000 TL %16,2

2004-2008 model yılına sahip otomobiller, artık eski kabul ediliyor olmaları nedeniyle önemli bir fiyat artışı yaşamadılar. Ancak 2014-2018 model yıllarındaki ikinci el otomobiller, diğer yaş gruplarından daha fazla değer kazanmış oldular.

Daha yeni otomobillerde ortalama fiyatlar ne durumda?

Model Yılı Ortalama Fiyat (TL) Yıllık Artış 2019 1.402.000 TL %19,1 2020 1.595.000 TL %15,8 2021 1.613.000 TL %11,4 2022 1.781.000 TL %5,9 2023 1.961.000 TL %7,2 2024 2.059.000 TL –

2019 ve sonrasında üretilmiş olan ikinci el otomobil fiyatlarına bakıldığı zaman en yüksek artışın 2019 model otomobillerde olduğunu görüyoruz. Otomobilin yaşı küçülmeye devam ettikçe ortalama fiyat zaten yükseliyor. Ancak 2022 ve 2023 model otomobillerde fiyat artış oranı, biraz daha düşük. Bunun nedeni, bu otomobillerin ortalama fiyatının zaten hâyli yüksek olması olabilir. Öte yandan; 2024 model ikinci el otomobiller içinse herhangi bir değişimden bahsetmek, tahmin edebileceğiniz üzere mümkün değil.

Elektrikli otomobillerin ortalama ikinci el fiyatı çok çok yüksek!

Yakıt Türü Ortalama Fiyat (TL) Yıllık Artış Benzin 1.311.000 %20,2 Benzin & LPG 562.113 %14,2 Dizel 1.041.000 %16,8 Hibrit 2.420.000 %15,8 Elektrik 3.740.000 %13,6

Yukarıdaki tabloya baktığımızda ikinci el elektrikli otomobil satın almanın oldukça maliyetli olduğunu görüyoruz. Çünkü bu otomobillerde ortalama fiyat 3 milyon 740 bin TL seviyesinde. Bugün bu paraya çok iyi sıfır kilometre elektrikli veya benzinli otomobil alabilirsiniz.

Arz-talep dengesi ne durumda?

Sahibinden verilerine göre eylül ayı itibarıyla ilanda olan 941.638 ikinci el otomobil bulunuyor. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla binde 6'lık düşüşe denk geliyor. Öte yandan; talep de bir önceki aya göre azalmış durumda. Ancak ikinci el otomobillere olan talep, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 3,9 fazla.

İkinci el otomobiller kaç günde satılıyor?

Otomobil Piyasası Görünümü raporunda yer alan verilere göre ilana koyulan bir otomobilin ortalama satış süresi, 19,1 gün.