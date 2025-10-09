Tümü Webekno
Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Toyota'nın ekim ayı boyunca dikkat çeken kampanyaları bulunuyor. Şirket, binek otomobillerde önemli indirimler sunuyor. Ticari araç düşünenler içinse yüzde 0 faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor. İşte Toyota Ekim 2025 kampanyaları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota, Ekim 2025 dönemi boyunca çeşitli sıfır otomobil kampanyaları düzenliyor. Eğer şu sıralar yeni bir otomobil satın almayı düşünüyorsanız ve Toyota da seçenekleriniz arasında yer alıyorsa düzenlenen kampanyalara göz atmanızda fayda var.

Peki Toyota'nın Ekim 2025 kampanyaları arasında neler var? Firma bu ay otomobil satmak için neler yapıyor? Bu içeriğimizde Toyota'nın sıfır araba kampanyalarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Toyota kampanyaları - Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Corolla 1.989.500 TL 1.750.000 TL
Corolla Hybrid 2.354.000 TL 2.180.500 TL
C-HR Hybrid 2.148.500 TL 1.995.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.338.000 TL 1.995.500 TL
Yaris Cross Hybrid 2.320.500 TL 2.032.000 TL
RAV4 Hybrid 5.639.000 TL 4.946.500 TL
Hilux 2.492.500 TL 2.345.000 TL
Proace City 1.731.000 TL 1.532.000 TL
Proace City Cargo 1.154.000 TL 1.078.500 TL
Proace Verso 2.246.000 TL 2.136.000 TL
Proace Cargo 1.544.500 TL 1.406.000 TL
Proace Max 1.696.000 TL 1.395.500 TL
Proace Max Kamyonet 1.746.500 TL 1.445.500 TL

Toyota Corolla alınır mı?

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Toyota, bu ay neredeyse tüm otomobillerinde indirim uyguluyor. Corolla gibi çok sevilen modellerde 390.000 TL'ye varan indirim avantajı, satın almayı düşündüğünüz versiyona göre değişiklik gösteriyor.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
Hilux Belirtilmemiş Vade sayısı belirtilmemiş, yüzde 0 faiz
Proace City 300.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace City Cargo 150.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Verso 1.000.000 TL 12 ay vade, yüzde 2,79 faiz
Proace Cargo 150.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Max 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Proace Max Kamyonet 315.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Toyota'nın Ekim 2025 kredi kampanyalarına baktığımızda daha çok ticari araçlar için fırsatlar sunulduğunu görüyoruz. Özellikle Proace Verso için sunulan 315 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası dikkatlerden kaçmıyor.

Toyota güncel fiyat listesi için:

Yukarıda bahsettiğimiz kampanyaların 31 Ekim tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi almak için Toyota satış merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.

