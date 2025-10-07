Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller (Clio Artık Listede Değil)

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak, her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Zira ülkemizde hizmet veren firmalar, hemen her ay fiyatlara zam yapıyorlar. Peki Türkiye'deki en ucuz otomobiller hangileri? İşte ekim ayı fiyatlarına göre güncel liste...

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, ekim ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı Fiat Egea Sedan 999.900 TL Fiat Egea Cross 1.134.900 TL Hyundai i10 1.148.000 TL Kia Picanto 1.245.000 TL Hyundai i20 1.256.000 TL Citroen e-C3 1.375.000 TL Opel Corsa 1.376.000 TL Hyundai Bayon 1.398.000 TL Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL Suzuki Swift 1.525.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 999.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.345.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.689.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.133.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.403.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.739.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.191.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.461.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.769.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.249.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Manuel 1.519.400 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.854.400 TL

Fiat Egea Cross fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.134.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.644.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.202.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.702.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.260.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.765.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.323.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.853.900 TL

Hyundai i10 fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.148.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.198.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.239.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.321.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.245.000 TL 1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.315.000 TL 1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.290.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.256.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.436.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.524.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.627.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Opel Corsa fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.376.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.632.000 TL 1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.735.000 TL 100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.849.000 TL

Hyundai Bayon fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.398.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.573.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.652.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.764.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Suzuki Swift fiyatları - Ekim 2025: