Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller (Clio Artık Listede Değil)

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında daralma yaşanmaya başladı. Son birkaç yıldır yatırım aracı olarak görülen sıfır otomobiller, artık eskisi kadar cazip değiller. Zaten krediye ulaşmada yaşanan zorluklar da sıradan vatandaşı sıfır arabadan uzaklaştırdı. Ancak hâlâ piyasa koşullarına göre ucuz arabalar bulunabiliyor.
Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, ekim ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
|Marka-Model
|Başlangıç Fiyatı
|Fiat Egea Sedan
|999.900 TL
|Fiat Egea Cross
|1.134.900 TL
|Hyundai i10
|1.148.000 TL
|Kia Picanto
|1.245.000 TL
|Hyundai i20
|1.256.000 TL
|Citroen e-C3
|1.375.000 TL
|Opel Corsa
|1.376.000 TL
|Hyundai Bayon
|1.398.000 TL
|Dacia Sandero Stepway
|1.420.000 TL
|Suzuki Swift
|1.525.000 TL
Fiat Egea Sedan fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|999.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.345.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.689.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|1.133.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.403.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Otomatik
|1.739.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.191.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Manuel
|1.461.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.769.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.249.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Manuel
|1.519.400 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.854.400 TL
Fiat Egea Cross fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.134.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.644.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.202.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.702.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.260.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.765.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.323.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.853.900 TL
Hyundai i10 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|1.148.000 TL
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, AMT
|1.198.000 TL
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Style, AMT
|1.239.000 TL
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Elite (Çift Renk), AMT
|1.321.000 TL
Kia Picanto fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L 63 PS, Benzinli
|Feel, AMT
|1.245.000 TL
|1.2L 79 PS, Benzinli
|Cool, AMT
|1.315.000 TL
|1.0L 67 PS, Benzinli
|Cool, AMT
|1.290.000 TL
Hyundai i20 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|1.256.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|1.436.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.524.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.627.000 TL
Citroen e-C3 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Plus, Otomatik
|1.375.000 TL
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.434.000 TL
Opel Corsa fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 100 HP, Benzinli
|Edition, Manuel
|1.376.000 TL
|1.2 100 HP, Benzinli
|Edition, Otomatik
|1.632.000 TL
|1.2 100 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.735.000 TL
|100 kW, Elektrikli
|GS, Otomatik
|1.849.000 TL
Hyundai Bayon fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|1.398.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|1.573.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.652.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.764.000 TL
Dacia Sandero Stepway fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Expression, Otomatik
|1.420.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Extreme, Otomatik
|1.480.000 TL
Suzuki Swift fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MHEV, Hibrit
|Life, Otomatik
|1.525.000 TL
|1.2 MHEV, Hibrit
|Pulse, Otomatik
|1.615.000 TL