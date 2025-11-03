Geçen Ay Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler

Dijital platformlarda Ekim 2025'te en çok izlenen filmleri sizler için derledik. Gelin geçen ay Türkiye'de en çok ne izlenmiş bakalım.

Tüm dünyada olduğu gibi film ve dizi platformları Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Her gün milyonlarca insan bu platformlar üzerinden filmler izleyerek eğlenceli vakit geçiriyorlar. Peki Türkiye'de en çok hangi filmler izleniyor.

Bu içeriğimizde Ekim 2025 boyunca Türkiye'de dijital platformlar üzerinden en çok izlenen filmleri sizler için derledik. Veriler, JustWatch tarafından oluşturuldu. Listeye baktığımızda Culpa Nuestra isimli Prime Video filminin zirvede olduğunu görüyoruz.

Ekim 2025'te Türkiye'de en çok izlenen filmler

Culpa Nuestra - Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max Culpa tuya - Prime Video Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max Furiosa: Bir Mad Max Destanı Culpa Mia: Londra - Prime Video Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix The Monkey - TV+ Dehşet Bey - Prime Video

Öne çıkan filmler

Culpa Nuestra

Geçen ayın zirvesinde bulunan Culpa Nuestra, romantik türünde bir yapım. Filmde, ilişkilerinin en kötü döneminden geçen Nick ve Noah isimli karakterlerin yaşadıkları anlatılıyor.

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2

Uğur bayraktar imzası taşıyan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, yılın başlarında vizyona girse de platformlara gelişiyle popülerliğini artırmıştı. Filmde yükselişi anlatılan Cevahir isimli kabadayının hayatına odaklanılıyor.