Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Netflix Türkiye, kasım boyunca platforma eklenecek film ve dizileri açıkladı. Aboneler, önümüzdeki ay da yeni içeriklere doyacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yüz milyonlarca abonesiyle dünyanın en büyük film ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, Türkiye’de de büyük çapta ilgi görüyor. Bu yüzden de kullanıcılar, platforma gelecek yapımları merakla bekliyor. Şimdi ise Kasım 2025 boyunca Netflix’e eklenecek içerikler açıklandı.

Netflix Türkiye, kasım ayı boyunca birçok film ve diziyi platforma ekleyeceğini açıkladı. Stranger Things’in son sezonundan Guillermo del Toro’nun Frankenstein filmine kadar birbirinden güzel birçok yapım, bu ay Netflix aboneleriyle buluşacak.

Kasım 2025'te Netflix'e eklenecek dizi ve filmler

Diziler

st1

  • Stranger Things 5: 1. Kısım - 27 Kasım 2025
  • Squid Game: The Challange: 2. sezon - 4 Kasım 2025
  • Death by Lightning - 6 Kasım 2025
  • A Man on the Inside: 2. Sezon - 20 Kasım 2025
  • The Beast in Me - 13/11/2025
  • Last Samurai Standing - 13 Kasım 2025

Filmler

frank

  • Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi - 14 Kasım 2025
  • Frankenstein - 7 Kasım 2025
  • Bizim Mutlu Noelimiz - 12 Kasım 2025
  • Bin Babanın Oğlu - 19 Kasım 2025
  • Solak Kız - 28 Kasım 2025

Netflix'e gelecek diğer içerikler

  • Jake Paul vs Tank Davis (Canlı etkinlik) - 15 Kasım 2025
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things (Netflix Komedi Özel) - 4 Kasım 2025
  • Sesame Street (Çocuk ve Aile Dizisi) - 10 Kasım 2025
  • Rüyalar Diyarında (Çocuk ve Aile Filmi) - 14 Kasım 2025

Bu ay Netflix'e gelecek yapımlardan öne çıkanlar

Stranger Things 5: 1. Kısım

  • 27 Kasım 2025

Netflix tarihinin en sevilen dizilerinden olan Stranger Things, 5. sezonuyla bizlere veda ediyor. 5. sezonun ilk bölümü, kasım ayında resmen çıkışını yapacak. Yeni sezon, bu ifadelerle tanımlanıyor: "Geçitlerle dolu, karantina altındaki Hawkins'te devlet Eleven'ın peşindeyken ve ölümcül karanlık yaklaşırken kahramanlarımız, Vecna'yı bulup öldürmek için son kez el ele verir."

Squid Game: The Challange: 2. sezon

  • 4 Kasım 2025

"Squid Game" dizisini gerçek hayata taşıyan bu reality yarışmasının ikinci sezonu kasımda geliyor. Riskli oyunların yanı sıra yeni ve sürprizlerle dolu mücadeleleri yeni sezonda göreceğiz.

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi

  • 14 Kasım 2025

Film tarafına baktığımızda ilk dikkat çeken yapım Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi oluyor. Efsane futbolcu Lefer Küçükandonyadis'i anlatan yapımda ikonik sporcunun hayatı konu ediniliyor.

Frankenstein

  • 7 Kasım 2025 Efsane yönetmen Guillermo del Toro imzası taşıyan, Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz gibi isimlerin başrolde yer aldığı Frankenstein, Mary Shelley'in ünlü gotik öyküsünü Netflix için bir film olarak bizlere sunacak.
Netflix

