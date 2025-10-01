Tümü Webekno
Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Eylül 2025 döneminin sonu itibarıyla geçerli yeni araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Yapılan araştırma ile Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bugün kullanmakta olduğumuz tüm akıllı cihazlar, işletim sistemleri sayesinde hayatta kalıyorlar. Windows, Android, iOS ve macOS gibi yazılımlar, kendilerine has özellikleriyle tüketicileri kendilerine çekiyorlar. Peki Türkiye'de en çok hangi işletim sistemleri kullanılıyor?

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Eylül 2025'in sonuna ilişkin sonuçlarını resmen yayımladı. Hâl böyle olunca hem Türkiye'de hem de küresel çapta en çok kullanılan işletim sistemleri gün yüzüne çıkmış oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemlerinin hangileri olduğuna yakından bakalım.

Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri:

İşletim Sistemi Pazar Payı
Android Yüzde 57,83
iOS Yüzde 18,08
Windows Yüzde 16,46
Linux Yüzde 1,56

Yukarıdaki tablo, Türkiye'deki işletim sistemi pazarının Android, iOS ve Windows arasında döndüğünü gözler önüne seriyor. Akıllı telefonlar ile tabletlerin yaygınlığını düşünecek olursak Android'in yüzde 57,83 pazar payına sahip olması hiç de şaşırtıcı değil. Özellikle internet ortamında insanların acayip bir şekilde savundukları Linux'ın pazar payı ise oldukça geride.

Türkiye'de akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemleri:

İşletim Sistemi Pazar Payı
Android Yüzde 75,86
iOS Yüzde 23,68

Sadece akıllı telefonlara yönelik yapılan çalışma, Türkiye'deki akıllı telefonlarda en çok Android işletim sisteminin kullanıldığını ortaya koyuyor. iOS kullanıcıların oranı ise yüzde 23,68 seviyelerinde.

Peki siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

