Ekim 2025 Türkiye'de En Çok Kullanılan Yapay Zekâ Araçları

Statcounter, dünyanın en çok kullanılan üretken yapay zekâ araçlarını araştırdı. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcı değildi. Öyle ki ChatGPT hem küresel çapta hem de Türkiye'de en çok kullanılan üretken yapay zekâ aracı.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Öyle ki kimimiz eğlence, kimimiz ise eğitim amacıyla yapay zekâdan faydalanıyoruz. Pazar araştırma şirketi Statcounter tarafından yapılan son çalışma ise hem Türkiye hem de küresel çapta en çok kullanılan yapay zekâ araçlarını gözler önüne serdi.

Peki Statcounter verileri ne diyor? Tüketiciler, en çok hangi yapay zekâ araçlarını kullanıyorlar? Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcılar arasında farklılıklar var mı? Şimdi sizlere tüm bu soruların yanıtlarını vereceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları:

Yapay zekâ Pazar payı ChatGPT Yüzde 81,12 Perplexity Yüzde 10,85 Copilot Yüzde 4,04 Gemini Yüzde 2,82 Claude Yüzde 0,99 Deepseek Yüzde 0,18

Statcounter tarafından yapılan araştırma, dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracının açık ara farkla ChatGPT olduğunu gözler önüne seriyor. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ, sahip olduğu pozisyonu uzun süre koruyabilir gibi görünüyor.

Peki Türkiye'de en çok kullanılan yapay zekâ araçları hangileri?