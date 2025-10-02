Ekim 2025: Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Markaları ve Modelleri Açıklandı

ODMD'nin eylül ayına ilişkin raporu açıklandı. Böylelikle Türkiye'de en çok satan otomobiller belli olmuş oldu. Tarihin en iyi eylül ayının yaşandığı satışlarda Renault, yılı zirvede bırakmaya kararlı gibi görünüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), eylül ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025'in dokuzuncu ayında en çok satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.

Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar...

2025 yılında en çok satan markalar:

Marka Satış Sayısı ( Ocak-Eylül 2025) Renault 84.752 Volkswagen 54.109 Toyota 53.054 Fiat 52.921 Hyundai 46.407 Peugeot 41.674 BYD 34.369 Opel 32.654 Citroen 30.843 Skoda 30.003

Yukarıdaki tablo, 2025 yılının ilk dokuz ayında en çok binek otomobil satışı yapan markaları gözler önüne seriyor. Tabloya baktığımızda Renault'un zirvede olduğunu görüyoruz. Fiat'ın dördüncü sırada yer aldığı listede BYD, Peugeot, Opel Skoda ve Hyundai gibi markalar bulunuyor.

Eylül ayında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı Renault Megane 4.372 Fiat Egea Sedan 4.005 Renault Clio 3.707 Nissan Qashqai 3.621 Dacia Sandero Stepway 3.290 Toyota Corolla 2.542 Fiat Egea Cross 2.445 Renault Duster 2.138 Toyota C-HR 2.080 Hyundai i20 1.912

Yukarıdaki tablo, önemli hususlar içeriyor. Mesela geçtiğimiz ayın zirvesinde yer alan Tesla Model Y, bu ay ilk 10'da yer almıyor. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere ÖTV düzenlemesi. Ayrıca Nissan, geçtiğimiz ay Qashqai modeline efsane bir indirim yapmıştı. Marka, bu indirimin etkisini görmüş durumda.

Türkiye'de toplam kaç araç satıldı?

ODMD'nin paylaştığı verilere göre eylül ayında 110 bin 302 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın verilerinden yüzde 25,7 fazlaydı. Öte yandan; bu verilerle tarihin en iyi eylül ayının yaşandığını söyleyebiliriz. Ancak 2025 yılında daha iyi aylar yaşandığını da belirtmeden geçmeyelim.

Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, eylül ayında 88.274 adet otomobil satıldığını açıkladı. Bu veriyi geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda yüzde 26,8'lik artış yaşandığını görüyoruz. Ağustos 2025 döneminde gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları, 10 yıllık ortalamanın yüzde 72,2 üzerindeydi.

En çok tercih edilen otomobil segmentleri:

Segmenti 2025 2024 A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto...) 3.057 3.579 B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208...) 191.817 206.650 C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea...) 416.257 374.595 D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60...) 101.752 66.336 E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan...) 24.791 20.593 F segmenti (Audi A8, BMW i8...) 5.013 3.520

Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye'de çok tercih edilmeye devam ediyor. Vatandaş, vergiden kaçınmaya devam ediyor. Ancak D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.

En çok tercih edilen gövde tipleri:

Gövde Tipi 2025 2024 Sedan (Fiat Egea, Ford Focus...) 165.308 174.890 Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo...) 104.461 115.133 Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW...) 1.781 3.668 MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic...) 1.841 265 CDV (Otomobilden türetilen van) 75 194 Spor (Porsche 911, BMW M4...) 3.430 3.655 SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008...) 465.791 377.468

SUV gövde tipine sahip olan otomobiller, Türkiye'de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü firmalar da SUV gövde tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV gövde tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV'lardan sonra popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En çok tercih edilen motor tipleri:

Motor Tipi 2025 2024 Benzin 345.838 427.263 Dizel 58.695 71.326 LPG 6.199 4.886 Hibrit 198.174 110.960 Elektrik 133.781 60.838

Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Ancak son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha çok elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli araba satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 2'ye katlamış durumda.

En çok tercih edilen vites tipi:

2025 yılında Türkiye'de satılan her 100 araçtan 94,3 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih nedeni haline getirmeye devam ediyor.

2024 yılında en çok satan markalar (otomobil):

Marka Satış Sayısı (2024) Satış Sayısı (2023) Renault 117.919 117.491 Fiat 87.126 125.348 Volkswagen 74.533 71.093 Hyundai 58.499 52.856 Chery 57.047 40.590 Peugeot 53.886 58.459 Toyota 51.936 45.469 Opel 45.212 61.057 Skoda 43.972 35.041 Citroen 43.219 45.395

2024 yılında en çok satan modeller:

Marka-Model Satış Sayısı (2024) Fiat Egea Sedan 58.983 Renault Clio 50.891 Renault Megane 40.077 Toyota Corolla 31.610 Togg T10X 30.093 Fiat Egea Cross 25.958 Chery Tiggo 8 Pro 22.875 Hyundai i20 21.645 Chery Tiggo 7 Pro 21.272 Nissan Qashqai 19.132

Kaynak: 1, 2