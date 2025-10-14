Tümü Webekno
Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiller!

Otomatik vites otomobiller artık pek çoğumuz için vazgeçilmez bir noktaya geldi. Çünkü özellikle de şehir içi kullanımda sundukları konfor, herkes için oldukça önemli. Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vites arabalar hangileri?

Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiller!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomotiv sektörü bir süredir büyük bir değişim içerisinde. Bu bağlamda; artık manuel vites otomobiller çok da tercih edilmiyor. Çünkü otomatik vites otomobiller, özellikle de şehir içinde kolaylık sağlıyor. Hem acemi hem de usta şoförler, sağladığı konfor nedeniyle otomatik vites araçları tercih ediyorlar. Hatta ODMD verilerine göre Eylül 2025 döneminde satılan sıfır otomobillerin yüzde 94,3 gibi çok önemli bir bölümü otomatik vites otomobillerden oluşuyordu.

Peki Türkiye'deki en ucuz otomatik vites arabalar hangileri? Bu içeriğimizde, ülkemizde satılan en ucuz 10 otomatik vites arabaya yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'deki en ucuz otomatik vites otomobiller - Ekim 2025

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Hyundai i10 1.198.000 TL
Kia Picanto 1.245.000 TL
Citroen e-C3 1.375.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.420.000 TL
Hyundai i20 1.436.000 TL
Suzuki Swift 1.525.000 TL
Renault Clio 1.536.000 TL
Hyundai INSTER 1.545.000 TL
Hyundai Bayon 1.573.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.588.000 TL

Hyundai i10 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.198.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.239.000 TL
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.321.000 TL

Kia Picanto fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.245.000 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.315.000 TL
1.0L 67 PS, Benzinli Cool, AMT 1.290.000 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.436.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.524.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.627.000 TL

Suzuki Swift fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MHEV, Hibrit Life, Otomatik 1.525.000 TL
1.2 MHEV, Hibrit Pulse, Otomatik 1.615.000 TL

Renault Clio fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik 1.536.000 TL
1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik 1.668.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.612.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.662.000 TL

Hyundai Bayon fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.573.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.652.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.764.000 TL

Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.588.000 TL
Araba

