Ekim 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiller!

Otomotiv sektörü bir süredir büyük bir değişim içerisinde. Bu bağlamda; artık manuel vites otomobiller çok da tercih edilmiyor. Çünkü otomatik vites otomobiller, özellikle de şehir içinde kolaylık sağlıyor. Hem acemi hem de usta şoförler, sağladığı konfor nedeniyle otomatik vites araçları tercih ediyorlar. Hatta ODMD verilerine göre Eylül 2025 döneminde satılan sıfır otomobillerin yüzde 94,3 gibi çok önemli bir bölümü otomatik vites otomobillerden oluşuyordu.
Peki Türkiye'deki en ucuz otomatik vites arabalar hangileri? Bu içeriğimizde, ülkemizde satılan en ucuz 10 otomatik vites arabaya yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
Türkiye'deki en ucuz otomatik vites otomobiller - Ekim 2025
|Marka-Model
|Başlangıç Fiyatı
|Hyundai i10
|1.198.000 TL
|Kia Picanto
|1.245.000 TL
|Citroen e-C3
|1.375.000 TL
|Dacia Sandero Stepway
|1.420.000 TL
|Hyundai i20
|1.436.000 TL
|Suzuki Swift
|1.525.000 TL
|Renault Clio
|1.536.000 TL
|Hyundai INSTER
|1.545.000 TL
|Hyundai Bayon
|1.573.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross
|1.588.000 TL
Hyundai i10 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, AMT
|1.198.000 TL
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Style, AMT
|1.239.000 TL
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Elite (Çift Renk), AMT
|1.321.000 TL
Kia Picanto fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L 63 PS, Benzinli
|Feel, AMT
|1.245.000 TL
|1.2L 79 PS, Benzinli
|Cool, AMT
|1.315.000 TL
|1.0L 67 PS, Benzinli
|Cool, AMT
|1.290.000 TL
Citroen e-C3 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Plus, Otomatik
|1.375.000 TL
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.434.000 TL
Dacia Sandero Stepway fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Expression, Otomatik
|1.420.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Extreme, Otomatik
|1.480.000 TL
Hyundai i20 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|1.436.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.524.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.627.000 TL
Suzuki Swift fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MHEV, Hibrit
|Life, Otomatik
|1.525.000 TL
|1.2 MHEV, Hibrit
|Pulse, Otomatik
|1.615.000 TL
Renault Clio fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 90 bg, Benzinli
|Evolution, Otomatik
|1.536.000 TL
|1.0 90 bg, Benzinli
|Techno Esprit Alpine, Otomatik
|1.668.000 TL
Hyundai INSTER fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.612.000 TL
|84.5 kW 4x2, Elektrikli
|Cross Advance, Otomatik
|1.662.000 TL
Hyundai Bayon fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|1.573.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.652.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.764.000 TL
Citroen e-C3 Aircross fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|83 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.588.000 TL