Ekim 2025: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler

Ekim 2025, filmler konusunda dolu dolu geçen bir ay olacak. Sizin için ekim boyunca vizyona girecek tüm filmleri derledik.

Zaman su gibi akıp giderken ekim geldi çattı. Tabii ki her ay olduğu gibi bu ay da sinemalarda insanlara harika deneyimler yaşatacak birçok yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Ekim 2025’te hangi filmler vizyona girecek?

Bu içeriğimizde ekim boyunca vizyona girecek yeni filmleri sizler için derledik. Paul Thomas Anderson’ın Leonardo Di Caprio’lu filmi Savaş Üstüne Savaş’tan, Emm Stone’lu Bugonia’ya kadar birçok çok beklenen yapım geliyor. Yani filmlerle dolu bir ay olacak. Gelin bu filmlere birlikte göz atalım.

3 Ekim’de vizyona girecek filmler

Savaş Üstüne Savaş

Gabby'nin Hayal Evi: Film

Aşk ve Yemek

Dağlardan Başka Tanık Yok

Örümcek Adam: Evden Uzakta

Cesur Kipi

Michael

10 Ekim’de vizyona girecek filmler

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

Bildiğin Gibi Değil

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

Cevşen

Mustafa Kemal

Elmaslar

Güzel bir Rüya

17 Ekim’de vizyona girecek filmler

O Da Bir Şey mi?

The Smashing Machine

Siyah Telefon 2

Mevlana Mest-i Aşk

Buz Devri 2: Erime Başlıyor

Senden Kalan

Müsteşar

Enif

24 Ekim’de vizyona girecek filmler

Gelin Takımı 2

Fetih 1453

Alfa

Derun

Evcil Hayvanlar Yolda

Para Konuşur

Yapay Zekâ

Öğretmen 2

Pırıl: Saklı Robotlar

31 Ekim’de vizyona girecek filmler

Ziyaretçiler: Bölüm 2

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

Bugonia

Bağlantı Hatası

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

DJ Ahmet

Şaman Ayini

Çatıda Biri Var

Her Renkte Aşk

Öne çıkan filmler

Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

Yaşayan en iyi yönetmenlerden biri olan Paul Thomas Anderson'ın yeni filmi One Battle After Another, daha çıkmadan herkesin dilinde dolaşmaya başladı. Eleştirmenlerden inanılmaz olumlu yorumlar alan filmin başrolünde Leonardo Di Caprio var. Aksiyon türündeki bu filmde hikâye, French 75 isimli sol bir örgüte ve kızını arayan Bob isimli karaktere odaklanıyor.

The Smashing Machine

Safdie biraderlerden Benny Safdie'nin yönettiği filmde başrolde tanınmaz hâlde Dwayne Johnson'ı görüyoruz. Johnson'ın kariyer performansı olarak nitelendirilen ve çok beğeni toplayan yapım, UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini anlatıyor.

Black Phone 2

Korku türündeki sevilen film Black Phone'un devamı niteliğindeki Black Phone 2, artık 17 yaşına gelen Finney'in yaşadıklarını konu ediniyor. Ethan Hawke'ın yine başrolde yer aldığı filmi Scott Derricson yönetiyor.

Bugonia

Son yıllarda birçok projede bir araya gelen, hatta Poor Things ile Oscar da kazanan Yorgos Lantimos ile Emma Stone, bu sefer Bugonia'yla karşımızda. Lantimos'un yönettiği filmde, komplo teorilerine meraklı iki adamın uzaylı olduğunu düşündükleri bir şirket CEO'sunu kaçırması konu ediniliyor. Emm Stone'un yanı sıra Jesse Plemons da başrolde.