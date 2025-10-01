Tümü Webekno
Ekim 2025: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler

Ekim 2025, filmler konusunda dolu dolu geçen bir ay olacak. Sizin için ekim boyunca vizyona girecek tüm filmleri derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Zaman su gibi akıp giderken ekim geldi çattı. Tabii ki her ay olduğu gibi bu ay da sinemalarda insanlara harika deneyimler yaşatacak birçok yeni filmin vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Ekim 2025’te hangi filmler vizyona girecek?

Bu içeriğimizde ekim boyunca vizyona girecek yeni filmleri sizler için derledik. Paul Thomas Anderson’ın Leonardo Di Caprio’lu filmi Savaş Üstüne Savaş’tan, Emm Stone’lu Bugonia’ya kadar birçok çok beklenen yapım geliyor. Yani filmlerle dolu bir ay olacak. Gelin bu filmlere birlikte göz atalım.

3 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Savaş Üstüne Savaş
  • Gabby'nin Hayal Evi: Film
  • Aşk ve Yemek
  • Dağlardan Başka Tanık Yok
  • Örümcek Adam: Evden Uzakta
  • Cesur Kipi
  • Michael

10 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
  • Bildiğin Gibi Değil
  • Hobbit: Beş Ordunun Savaşı
  • Cevşen
  • Mustafa Kemal
  • Elmaslar
  • Güzel bir Rüya

17 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • O Da Bir Şey mi?
  • The Smashing Machine
  • Siyah Telefon 2
  • Mevlana Mest-i Aşk
  • Buz Devri 2: Erime Başlıyor
  • Senden Kalan
  • Müsteşar
  • Enif

24 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Gelin Takımı 2
  • Fetih 1453
  • Alfa
  • Derun
  • Evcil Hayvanlar Yolda
  • Para Konuşur
  • Yapay Zekâ
  • Öğretmen 2
  • Pırıl: Saklı Robotlar

31 Ekim’de vizyona girecek filmler

  • Ziyaretçiler: Bölüm 2
  • Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
  • Bugonia
  • Bağlantı Hatası
  • Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
  • DJ Ahmet
  • Şaman Ayini
  • Çatıda Biri Var
  • Her Renkte Aşk

Öne çıkan filmler

Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

Yaşayan en iyi yönetmenlerden biri olan Paul Thomas Anderson'ın yeni filmi One Battle After Another, daha çıkmadan herkesin dilinde dolaşmaya başladı. Eleştirmenlerden inanılmaz olumlu yorumlar alan filmin başrolünde Leonardo Di Caprio var. Aksiyon türündeki bu filmde hikâye, French 75 isimli sol bir örgüte ve kızını arayan Bob isimli karaktere odaklanıyor.

The Smashing Machine

Safdie biraderlerden Benny Safdie'nin yönettiği filmde başrolde tanınmaz hâlde Dwayne Johnson'ı görüyoruz. Johnson'ın kariyer performansı olarak nitelendirilen ve çok beğeni toplayan yapım, UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini anlatıyor.

Black Phone 2

Korku türündeki sevilen film Black Phone'un devamı niteliğindeki Black Phone 2, artık 17 yaşına gelen Finney'in yaşadıklarını konu ediniyor. Ethan Hawke'ın yine başrolde yer aldığı filmi Scott Derricson yönetiyor.

Bugonia

Son yıllarda birçok projede bir araya gelen, hatta Poor Things ile Oscar da kazanan Yorgos Lantimos ile Emma Stone, bu sefer Bugonia'yla karşımızda. Lantimos'un yönettiği filmde, komplo teorilerine meraklı iki adamın uzaylı olduğunu düşündükleri bir şirket CEO'sunu kaçırması konu ediniliyor. Emm Stone'un yanı sıra Jesse Plemons da başrolde.

