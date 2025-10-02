Haberler Webtekno Otomobil Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı!

Volkswagen'in ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay da tüm otomobillerine zam yaptı. Peki sıfır kilometre Volkswagen araba fiyatları nasıl değişti?