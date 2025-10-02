Tümü Webekno
Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı!

Volkswagen'in ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay da tüm otomobillerine zam yaptı. Peki sıfır kilometre Volkswagen araba fiyatları nasıl değişti?

Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen, Ekim 2025 fiyat listesini resmen açıkladı. Yeni fiyat listesine baktığımızda tüm modellerin zamlandığını görüyoruz. En ucuz Golf, tarihinde ilk kez 2 milyon TL'nin üzerine çıkmış durumda.

Peki Volkswagen'in Ekim 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
Polo 1.678.000 TL 1.765.000 TL
T-Cross 1.885.000 TL 2.038.000 TL
Taigo 1.794.000 TL 1.886.000 TL
Golf 1.923.000 TL 2.022.000 TL
T-Roc 2.268.000 TL 2.384.000 TL
Tiguan 2.901.000 TL 3.049.000 TL
Yeni Tayron 3.127.000 TL 3.287.000 TL
ID.4 2.271.000 TL 2.387.000 TL
Passat 3.070.000 TL 3.227.000 TL
ID.7 3.975.000 TL 4.177.000 TL
Touareg 9.654.000 TL 10.143.000 TL

Polo fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.765.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.985.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.130.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.572.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.510 TL Impression, Life, Style
Açılır Cam Tavan 53.780 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.038.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.277.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.546.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.644.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 16.320 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.886.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.205.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.622.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.735.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.792.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.986.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.360 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 49.950 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.022.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.535.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit Life, Otomatik 3.112.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.860.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.040.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.243.000 TL
2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.324.000 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.659.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.260 TL Impression, Life, Style, R-Line, R
Açılır Cam Tavan 56.990 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.384.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.820.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.141.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.600 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.620 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.049.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.727.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.184.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.609.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 5.935.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.780 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.390 TL Life, Elegance, R-Line

Yeni Tayron fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.287.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.376.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.204.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.298.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.485.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.579.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.780 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.390 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 2.387.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 41.960 TL Pure

Passat fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.227.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.462.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 3.664.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.281.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.272.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.400.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.413.000 TL
1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.649.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.460.000 TL
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.498.000 TL
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.616.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 34.040 TL Business, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 66.700 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.177.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 41.960 TL Pro S

Touareg fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.143.000 TL
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 10.660.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 53.780 TL Elegance, R-Line
