Ekim 2025 Volkswagen Fiyatları Açıklandı: Tüm Modeller Zamlandı!

Alman otomobil devi Volkswagen, Ekim 2025 fiyat listesini resmen açıkladı. Yeni fiyat listesine baktığımızda tüm modellerin zamlandığını görüyoruz. En ucuz Golf, tarihinde ilk kez 2 milyon TL'nin üzerine çıkmış durumda.
Peki Volkswagen'in Ekim 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Polo
|1.678.000 TL
|1.765.000 TL
|T-Cross
|1.885.000 TL
|2.038.000 TL
|Taigo
|1.794.000 TL
|1.886.000 TL
|Golf
|1.923.000 TL
|2.022.000 TL
|T-Roc
|2.268.000 TL
|2.384.000 TL
|Tiguan
|2.901.000 TL
|3.049.000 TL
|Yeni Tayron
|3.127.000 TL
|3.287.000 TL
|ID.4
|2.271.000 TL
|2.387.000 TL
|Passat
|3.070.000 TL
|3.227.000 TL
|ID.7
|3.975.000 TL
|4.177.000 TL
|Touareg
|9.654.000 TL
|10.143.000 TL
Polo fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 80 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|1.765.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.985.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.130.000 TL
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.572.000 TL
Polo opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.510 TL
|Impression, Life, Style
|Açılır Cam Tavan
|53.780 TL
|Impression, Life, Style
T-Cross fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|2.038.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.277.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.546.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.644.000 TL
T-Cross opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|16.320 TL
|Life, Style, R-Line
Taigo fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|1.886.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.205.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.622.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.735.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.792.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.986.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.360 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|49.950 TL
|Life, Style, R-Line
Golf fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 116 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|2.022.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.535.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit
|Life, Otomatik
|3.112.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.860.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|3.040.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.243.000 TL
|2.0 TSI 333 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|6.324.000 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|GTI, Otomatik
|4.659.000 TL
Golf opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.260 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|56.990 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
T-Roc fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.384.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.820.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.141.000 TL
T-Roc opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.600 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.620 TL
|Life, Style, R-Line
Tiguan fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.049.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|3.727.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.184.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|5.609.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|5.935.000 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.780 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.390 TL
|Life, Elegance, R-Line
Yeni Tayron fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.287.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life (7 koltuklu), Otomatik
|3.376.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.204.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance (7 koltuklu), Otomatik
|4.298.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.485.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line (7 koltuklu), Otomatik
|4.579.000 TL
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.780 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.390 TL
|Life, Elegance, R-Line
ID.4 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Pure, Otomatik
|2.387.000 TL
ID.4 opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|41.960 TL
|Pure
Passat fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Impression, Otomatik
|3.227.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Impression, Otomatik
|3.462.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|3.664.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.281.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|4.272.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.400.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|R-Line, Otomatik
|4.413.000 TL
|1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit
|R-Line, Otomatik
|4.649.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|6.460.000 TL
|2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|6.498.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|6.616.000 TL
Passat opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|34.040 TL
|Business, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|66.700 TL
|Business, Elegance, R-Line
ID.7 fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|210 kW 286 PS, Elektrikli
|Pro S, Otomatik
|4.177.000 TL
ID.7 opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|41.960 TL
|Pro S
Touareg fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|10.143.000 TL
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|10.660.000 TL
Touareg opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|53.780 TL
|Elegance, R-Line