Ekim 2025: Bu Ay Tanıtılacak Yeni Telefonlar

Ekim de tıpkı eylül gibi telefonlar için dolu dolu bir ay olacak. Birçok markadan yeni telefonların geldiğini göreceğiz. İşte ekimde tanıtılacak telefonlar.

Ekim ayı da teknoloji dünyası için dolu dolu geçen bir ay olacak. Tabii ki önümüzdeki ayda da yepyeni telefonlar görmeye başlayacağız. Özellikle yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5’in gelişiyle birçok marka yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki ekimde tanıtılması neredeyse kesin olan telefonlar hangileri?

Bu içeriğimizde ekim boyunca gelmesi neredeyse kesin olan telefonları sizler için derliyoruz. Cihazların muhtemel özelliklerini ve beklentileri de listeledik. Gelin ekimde tanıtılacak telefonlara göz atalım.

Ekim 2025'te tanıtılacak telefonlar

realme GT8 Pro

6,78 inç, 144 Hz yenileme hızı, 2K (QHD) çözünürlük, 7000 nit parlaklık, AMOLED ekran

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

16 GB'a varan RAM

200 MP periskop telefoto kamera

7000 mAh batarya

Android 16

Son yıllarda çıkardığı modellerle en iddialı telefon üreticilerinden birine dönüşen realme, amiral gemisi seviyesinde GT8 Pro modelini bu ay tanıtacak. Şimdiye kadar sızan özellikleri yukarıdan görebiliriz. 7000 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 200 MP telefoto kamerayla en iddialı modellerden biri olacağı benziyor. Tam tanıtım tarihi belli değil ancak bu ay içinde geleceği kesin gibi.

vivo V60e

120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran

Dimensity 7360 işlemci

8/12 GB RAM

128/256 GB depolama

200 MP + 8 MP arka kamera

50 MP selfie kamerası

6500 mAh batarya

Ön lansmanı şimdiden yapılan yeni vivo markalı telefon vivo V60e, orta segmentte tam bir fiyat performans canavarı olacak bir model olarak geliyor. Büyük bataryası, 200 MP kamera, 5 yıl güncelleme desteği, yapay zekâ özellikleriyle ses getirecek. 7 Ekim'de tam lansmanının yapılmasını bekliyoruz.

OnePlus 15

6,78 inç, 165 Hz, 1,5K çözünürlüklü ekran

Snapdragon 8 Elite Gen 5

120W destekli 7000 mAh batarya

50 MP ana, 50 MP telefoto ve detayları bilinmeyen ultra geniş kamera

Android 16

OnePlus'ın yeni telefonu 15'in de Çin'de ekim ayı içinde tanıtılmasını bekliyoruz. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiden güç alacak cihaz, 165 Hz ekran ve 7000 mAh batarya ile üst seviye performansı kullanıcılarla buluşturacak.

OPPO Find X9 serisi

Find X9 muhtemel özellikleri

6,59 inç, 2K, 120 Hz, OLED ekran

Dimensity 9500 işlemci

50 MP + 50 MP + 50 MP + 2 MP kamera

32 MP selfie kamerası

7025 mAh 80W destekli batarya

Find X9 Pro muhtemel özellikleri

6,78 inç OLED ekran

Dimensity 9500 işlemci

50 MP + 50 MP + 50 MP daha iyi sensörlere sahip kameralar

50 MP selfie kamerası

7500 mAh batarya

En iyi kameraya sahip telefonlar arasına girmeyi başaran modelleriyle bilinen OPPO, Find X serisine yepyeni bir model daha ekimde tanıtılacak. Cihazlarda Dimensity 9500 işlemci, 6,59 inçlik 2K 120 Hz ekran, 7025 mAh batarya, 4'lü kamera kurulumu gibi özellikler göreceğiz. Lansman, 16 Ekim'de gerçekleşecek.

vivo X300 ve X300 Pro

6,31 inç 120 Hz LTPO ekran

Dimensity 9500 işlemci

200 MP + 50 MP + 50 MP kamera

50 MP selfie kamerası

6000 mAh (90W) batarya

Ülkemizde de göreceğimiz vivo X300 serisi telefonların da ekimde tanıtılmasını bekliyoruz. Piyasadaki en iyi telefonlardan olacak vivo X300 modelinde 200 MP ana kamera, 6000 mAh batarya, 120 Hz ekran gibi özellikler yer alacak. Pro modelde ise 6,78 inçlik ekran, çok güçlü bir kamera kurulumu ve daha büyük batarya bekliyoruz. Pro hakkında çok detay yok o yüzden yukarıda standart modelin sızan özellikler yer alıyor. Cihazlar, 13 Ekim tarihinde Çin'de tanıtılacak.

Redmi Note 15

Redmi Note 15 muhtemel özellikleri

6,77 inç, 120 Hz, AMOLED ekran

Snapdragon 6 Gen 3 işlemci

50 MP + 2 MP kamera

8 MP selfie kamerası

4.800 mAh batarya (45W)

Redmi Note 15 Pro muhtemel özellikleri

6,83 inç, 120 Hz, AMOLED ekran

Dimensity 7400 Ultra işlemci

50 MP + 8 MP kamera

20 MP selfie kamerası

7000 mAh (45W) şarj

Redmi Note 15 Pro+ muhtemel özellikleri

6,83 inç, 120 Hz, AMOLED ekran

Snapdragon 7s Gen 4 işlemci Ultra işlemci

50 MP + 50 MP + 8 MP kamera

32 MP selfie kamerası

7000 mAh (90W) batarya

Xiaomi'nin ülkemizde de çok ilgi gören Redmi markası, sevilen Note serisini ekimde resmen güncelleyecek. Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+'tan oluşmasını beklediğimiz seri iddialı özellikleri uygun fiyatlara kullanıcılara sunacak.

Ekimde piyasaya sürülmesi neredeyse kesin gibi olan modellere birlikte göz attık. Tabii ki bunlar dışında farklı telefonlar da gelecektir. Peki sizin en çok beklediğiniz model hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.