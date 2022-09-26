Amazon'un bu yıl bir kez daha "Prime Day" etkinliği gerçekleştireceği açıklandı. Şirketin açıklamasına göre etkinlik, 11-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Amazon, bundan kısa bir süre önce kullanıcıları indirime doyurduğu "Prime Day" etkinliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu etkinliğin getirisi şirketi memnun etmemiş gibi görünüyor. Zira yapılan resmi açıklamaya göre Amazon, bu yıl ikinci kez Prime Day etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinliğin tarihi ise 11-12 Ekim olacak.

Bugüne kadar Amazon'un Prime Day etkinlikleri, her yıl bir kez gerçekleştiriliyordu. Ancak bu kez durum değişecek ve Amazon, tarihinde ilk kez bir yılda iki kez Prime Day etkinliği gerçekleştirmiş olacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 11-12 Ekim 2022'deki Prime Day, yılın en iyi fiyatlarını sunacak ve akıllı TV gibi ürünlerde yüzde 80'e varan indirimler olarak karşımıza çıkacak.

Prime Day, Türkiye'de de yapılacak!

Amazon'un resmi basın açıklamasında, Prime Day indirimlerinin 15 ülkede gerçekleştirileceği belirtiliyor ve bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Hatırlayanlar olacaktır; Temmuz 2022'de gerçekleştirilen Amazon Prime Day etkinlikleri Türkiye'de tam bir hafta boyunca devam etmişti. Ekim ayındaki indirim kampanyasının uzun sürüp sürmeyeceği şu an için net değil. Amazon'un basın açıklamasında bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

Amazon Prime Day etkinliğine kimler katılabilir?

Amazon Prime Day, yalnızca Amazon Prime abonelerinin katılabileceği bir etkinlik. Kullanıcılar, aylık 7,90 TL ödeme yapmayı kabul ettikten sonra bu etkinliğe dahil olabiliyorlar. Bu arada; Amazon Prime'ın tek avantajının e-ticaret olmadığını da söyleyelim. Amazon Prime abonesi olan kullanıcılar, Yüzüklerin Efendisi dizisi Rings of Power'ın da yayınlandığı Amazon Prime Video ve her ay yüzlerce liralık ücretsiz oyunların hediye edildiği Amazon Prime Gaming hizmetlerine de ek ödeme yapmadan sahip olabiliyorlar.

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