Amazon, bugün pek çok kullanıcısını üzecek bir duyuru yaptı. Şirket, doğrudan satıcıların ve markaların müşterilere ücretsiz olarak tanıtım e-postaları gönderebileceğini açıkladı.

'Halihazırda pek çoğumuz kampanya ve tanıtım e-postasından zaten bıkmışken Amazon’dan tepki çekmesi muhtemel bir haber geldi. Seattle’da 'Amazon Accelerate' adlı bir konferans gerçekleştiren e-ticaret devi, doğrudan marka ve satıcıların müşterilere tanıtım e-postaları göndermesine izin vereceğini duyurdu.

Amazon’un yeni uygulamasıyla birlikte satıcılar, yakın zamanda kendilerinden alışveriş yapan, düzenli olarak alışveriş yapan ve en fazla alışveriş yapan müşterilerine ücretsiz bir şekilde e-posta gönderebilecek. Bunun için Amazon’un satıcıların hizmetine sunacağı ‘Tailored Audiences’ isimli araç kullanılacak. Aracın ABD’deki tüm satıcılar için 2023 yılının başında kullanıma açılması bekleniyor. Türkiye'de kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Amazon, bugüne kadarki en büyük tabularından birisini yıkıyor:

Amazon, bugüne kadar satıcıların alıcılarla doğrudan iletişime geçmesini pek de desteklemiyordu. Fakat satışların pandemi döneminde görülen zirveden düşmesi ve yavaşlamasıyla birlikte satıcılar da Amazon’ın müşterilerle iletişimi zorlaştırdığını dillendirmeye başladı. Amazon’un satıcılar ile müşterileri doğrudan bağlantıya sokacak olan e-postaların da buna bir çözüm olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan yeni çözüm, tahmin edilebilir bir sorunun da işaretçisi durumunda: E-postalarımız, Amazon satıcılarından ve markalarından gelen reklam e-postalarıyla dolup taşabilir. Tabii Amazon, e-postaların gönderimi için kullanıma sunacağı araçta buna karşı bir çözüm de sunabilir. Şu anda yapabileceğimiz tek şey, özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma girmesini beklemek ve muhtemelen ilk önce ABD’de kullanıma girmesiyle nasıl bir manzara ortaya koyduğunu görmek olacak.