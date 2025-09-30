Ekim Ayında Bir Apple Etkinliği Olacak mı? İşte Bu Ay Tanıtılması Beklenen Yeni Apple Ürünleri

Apple'ın eylül etkinliği sona erdi ama söylentiler ekimde de yeni ürünlerle sahneye çıkabileceğini gösteriyor, gözler şimdi bu tarihe çevrildi.

Apple, eylül ayında her zamanki gibi iPhone modellerini sahneye çıkardı ve merakla beklenen etkinlik geride kaldı ancak teknoloji kulislerinde konuşulanlara göre şirket, yılı yalnızca iPhone tanıtımlarıyla kapatmayacak. Ekim ayında yeni bir etkinlik düzenleyerek farklı ürünlerini de duyurabileceği ihtimali giderek daha güçlü hale geliyor.

Apple, geçmişte ekim ayını kimi zaman büyük lansmanlarla, kimi zaman da basın bültenleriyle değerlendirdi. Örneğin 2021 ve 2023’te sahneye çıkarak yeni ürünlerini geniş katılımlı etkinliklerle tanıttı. Buna karşılık 2022 ve 2024’te farklı bir yol izleyerek ürün duyurularını daha sade biçimde, kısa videolar ve basın açıklamalarıyla yaptı. Hâliyle 2025’te nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı daha da artırıyor.

Ekim ayında tanıtılması beklenen ürünler

Apple’ın bu ay yeni ürünlerini tanıtma ihtimali giderek daha çok konuşuluyor. Özellikle iPad Pro ve Vision Pro modelleri için güncellemeler dikkat çekiyor. Mark Gurman ise M5 çipli iPad Pro’nun bu yıl tanıtılacağını belirtiyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse ekim ayında bir etkinlik düzenlenmesi olasılığı güçleniyor. Unutmamak gerekir ki bugüne kadar M1’den M4’e kadar olan tüm çipler, hep özel etkinliklerde sahneye çıkmıştı.

Gündemdeki bir diğer iddia ise Vision Pro’ya dair. Apple’ın bu modelde de M5 çipe geçiş yapabileceği söyleniyor. Öte yandan MacBook Pro tarafında da M5 serisi çiplerin üretim sürecine girdiği de konuşuluyor. Tabii burada iş biraz daha uzun sürebilir; yeni modellerin kullanıcılarla buluşmasının 2026’nın başına sarkabilme ihtimali de var.