Ekim Ayında Bir Apple Etkinliği Olacak mı? İşte Bu Ay Tanıtılması Beklenen Yeni Apple Ürünleri

Apple, eylül ayında her zamanki gibi iPhone modellerini sahneye çıkardı ve merakla beklenen etkinlik geride kaldı ancak teknoloji kulislerinde konuşulanlara göre şirket, yılı yalnızca iPhone tanıtımlarıyla kapatmayacak. Ekim ayında yeni bir etkinlik düzenleyerek farklı ürünlerini de duyurabileceği ihtimali giderek daha güçlü hale geliyor.
Apple, geçmişte ekim ayını kimi zaman büyük lansmanlarla, kimi zaman da basın bültenleriyle değerlendirdi. Örneğin 2021 ve 2023’te sahneye çıkarak yeni ürünlerini geniş katılımlı etkinliklerle tanıttı. Buna karşılık 2022 ve 2024’te farklı bir yol izleyerek ürün duyurularını daha sade biçimde, kısa videolar ve basın açıklamalarıyla yaptı. Hâliyle 2025’te nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı daha da artırıyor.
Ekim ayında tanıtılması beklenen ürünler
Apple’ın bu ay yeni ürünlerini tanıtma ihtimali giderek daha çok konuşuluyor. Özellikle iPad Pro ve Vision Pro modelleri için güncellemeler dikkat çekiyor. Mark Gurman ise M5 çipli iPad Pro’nun bu yıl tanıtılacağını belirtiyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse ekim ayında bir etkinlik düzenlenmesi olasılığı güçleniyor. Unutmamak gerekir ki bugüne kadar M1’den M4’e kadar olan tüm çipler, hep özel etkinliklerde sahneye çıkmıştı.
Gündemdeki bir diğer iddia ise Vision Pro’ya dair. Apple’ın bu modelde de M5 çipe geçiş yapabileceği söyleniyor. Öte yandan MacBook Pro tarafında da M5 serisi çiplerin üretim sürecine girdiği de konuşuluyor. Tabii burada iş biraz daha uzun sürebilir; yeni modellerin kullanıcılarla buluşmasının 2026’nın başına sarkabilme ihtimali de var.
- iPad Pro: Bu yıl tanıtılması beklenen iPad Pro’nun M5 çiple gelmesi neredeyse kesin görünüyor. Cihazda dikkat çeken bir diğer yenilik ise hem yatay hem de dikey kullanımda daha iyi deneyim sunmak için iki ön kameranın yer alacak olması.
- AirTag: Yeni nesil AirTag’in mevcut modele göre 3 kata kadar daha uzun takip menzili sunacağı konuşuluyor. Ayrıca hoparlör yapısında daha güvenli bir tasarıma gidileceği ve pil ömrü azaldığında düşük pil uyarılarının çok daha net verileceği belirtiliyor.
- Vision Pro: Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için de yeni bir güncelleme gündemde. Daha hızlı bir M4 ya da M5 çiple gelmesi beklenen cihazda, konforu artıran yeni bir kafa bandı ve muhtemel “Space Black” renk seçeneği öne çıkan söylentiler arasında.
- Studio Display: Apple’ın ekran tarafında da yeni bir planı var. Mini-LED arka aydınlatmalı yeni Studio Display’in en erken 2025’in sonlarına doğru, büyük ihtimalle de 2026 başında tanıtılacağı söyleniyor. Eğer bu yıl yeni Mac’ler duyurulmazsa, ekranın da doğal olarak ertelenme ihtimali oldukça yüksek.
- HomePod mini: HomePod mini için de bazı yenilikler gündemde. Cihazın S9 ya da daha yeni bir çiple gelmesi, ayrıca Apple Intelligence desteğiyle yenilenecek Siri’yi kullanması bekleniyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 destekli Apple N1 çipine geçiş yapılacağı konuşuluyor. Bunun yanında ses kalitesinde iyileştirmeler, yakınlık özellikleri için ikinci nesil Ultra Wideband çip ve kırmızı gibi yeni renk seçenekleri de öne çıkan iddialar arasında.
- MacBook Pro: M5 serisi çipli MacBook Pro modellerinin üretim süreci yakında başlayacak olsa da tanıtımın 2026’nın başına kalabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte iMac ya da Mac mini gibi diğer M5 çipli modellerin de bu yıl duyurulması pek olası görünmüyor. Hatta Apple’ın ocak ayında bir MacBook Pro tanıtma ihtimali konuşulsa da, esas büyük yeniliklerin OLED ekran ve daha ince tasarıma sahip bir sonraki nesille geleceği ifade ediliyor.
- **Apple TV: **Apple TV’nin yeni sürümünde daha hızlı A17 Pro çipine geçiş yapılması bekleniyor. Ayrıca gelecek yıl Apple Intelligence desteğiyle yenilenecek Siri’nin bu cihazda yer alacağı konuşuluyor. Cihazın bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 destekli Apple N1 çipinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Hatta bir süredir gündemde olan FaceTime kamerası iddiası da var, fakat bu özelliğin bu modelle gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil.