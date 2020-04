Ekran Kartı Güncelleme Nasıl Yapılır? AMD, Nvidia Güncelleme

Bilgisayarlarımız için olmazsa olmazlardan olan ekran kartı driver güncelleme yöntemlerini anlatıyoruz. En hassas işlemlerden olan ekran kartı güncelleme konusunda AMD, Nvidia, Intel gibi markaların güncellemeleri için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz.

Her ne kadar son yıllarda eskiye nazaran kolaylaşsa da driver güncellemek uzun ve detaylı bir iştir. Tabi işin uzmanları daha profesyonel ve pratik ilerlediği için temel kullanıcılar yer yer zorlanmaktadır. Bu yazımızda en basit haliyle ekran kartı nasıl güncellenir konusuna cevap veriyoruz. Hemen hemen her markanın kendine has bir güncelleme tarzı olsa da, pratikte hepsinin güncelleme süreçleri yakındır.

Ekran kartınızın güncel olmaması bazen canınızı sıkabilir. Örneğin oyun oynuyorsunuzdur ama performans sorunu vardır. Ya da bir şekilde çizim ve alternatif yazılımlarda proje çizme durumunuz vardır, ekran kartınız güncel değildir yine problemler karşılaşırsınız. Güncel olmayan ekran kartı yazılımı pek çok sorun oluşturabilir. Bu yüzden mümkün mertebe güncel bir yazılım kullanmaya gayret etmenizi öneriyoruz.

Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır?

Başlat tuşuna basın ve çalıştır bölümüne ulaşın,

tuşuna basın ve çalıştır bölümüne ulaşın, Dxdiag yazarak Enter tuşuna basın,

yazarak Enter tuşuna basın, Buradan tanı aracına ulaşacaksınız (otomatik olarak açılacaktır),

aracına ulaşacaksınız (otomatik olarak açılacaktır), Ardından karşımıza bir pencere açılıyor, Ekran sekmesine tıklıyoruz

Ekran sekmesine tıkladıktan sonra da Aygıt bölümüne erişiyoruz.

sekmesine tıkladıktan sonra da bölümüne erişiyoruz. Aygıt bölümünde yazan bilgiler bilgisayarımızda takılı olan ekran kartı bilgileridir.

Burada hem teknik özellikleri görürüz hem de ekran kartı modeline dair genel bilgilere ulaşmış oluruz.

Sağlıklı bir güncelleme yapmak için öncelikle ekran kartınızın modelini öğrenmenizi öneriyoruz. Bu sayede hangi ekran kartına sahip olduğunuzu görecek ve ona göre ilerleyebileceksiniz. Bu panelden ekran kartınızı öğrendikten sonra bilgileri bir yere not ediyoruz. Ekran kartınızın markasına göre güncelleme aşamalarını görmek için aşağıdaki başlıklara göz atabilirsiniz.

AMD ekran kartı güncelleme nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak AMD Radeon sitesine giriş yapın,

Üstte bulunan Driver & Support bölümüne tıklayın,

bölümüne tıklayın, Buradan ekran kartı modelinizi seçin,

seçin, Karşınıza çıkan ekranın sol tarafından güncelleştirmeleri kontrol edin,

kontrol edin, İndir’e basarak en son güncellemeyi indirin.

Yukarıdaki işlem sırasına göre indirmelerinizi yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Buna ek olarak buraya tıklayarak AMD Driver Autodetect programını bilgisayarınıza kurabilir, cihazınız için uyumlu ekran kartı yazılımını otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Böylece sorunsuz bir şekilde ekran kartınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Nvidia ekran kartı güncelleme nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak Nvidia GeForce resmi web sitesine giriş yapın,

Ortada yer alan sürücüler sekmesine tıklayın,

sekmesine tıklayın, Buradan grafik kartınızı seçin,

kartınızı seçin, Ardından karşınıza çıkacak olan güncel sürümleri göreceksiniz.

Buradan da en güncel sürücüyü bularak indirin.

Bu işlemlerden hemen sonra sürücüyü çalıştırarak güncelleme işleminizi sonlandırabilirsiniz. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatarak ekran kartınızı hazır hale getirebilirsiniz. Bu tarz güncelleme durumlarında olası sorunlarla karşılaşırsanız (mesela hata gibi), sistem geri yükleme yaparak ekran kartı kurulumu öncesi sürece tekrar geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Intel ekran kartı güncellemesi nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak Intel donanımlarının güncellenmesinde sıkça kullanılan Intel® Driver & Support Assistant yazılımını indirin,

yazılımını indirin, Ardından yazılımı çalıştırıp bilgisayarınıza kurun (ufak bir boyutu olduğu için çok yer kaplamayacaktır),

bilgisayarınıza kurun (ufak bir boyutu olduğu için çok yer kaplamayacaktır), Sonra yazılımın bilgisarınızı taramasını bekleyin,

bekleyin, Ardından karşınıza bilgisayarınızdaki bütün Intel ürünlerinin güncellemeleri çıkacaktır,

Buradan download all updates bölümünü (bütün güncellemeler) ya da ekran kartını seçerek güncellemeye devam edin ve kurulumun bitmesini bekleyin.

İşlem ardından bilgisayarınızı yeniden başlatarak güncelleme işlemini sonlandırabilirsiniz. Olası bir sorun durumunda sistem geri yükleme aracını kullanarak, bilgisayarınızı güncelleme öncesi haline geri getirebilirsiniz.

Windows 10 ile ekran kartı güncelleme nasıl yapılır?

Öncelikle görev çubuğundaki arama bölümüne Aygıt Yöneticisi yazın ve ardından gelen Aygıt Yöneticisi' ni tıklayın.

yazın ve ardından gelen ni tıklayın. Cihazların adlarını görmek için bir kategori seçin, ardından güncelleştirmek istediğiniz cihaza sağ tıklayın (veya basılı tutun).

(veya basılı tutun). Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara yazısını seçin.

yazısını seçin. Sürücüyü Güncelleştir bölümünü seçin.

bölümünü seçin. Buradan kolaylıkla Windows 10 güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Şayet buradan bir güncelleme bulamazsanız, ekran kartınızın markasını öğrenerek yukarıdaki yönergeleri izleyip manuel güncelleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Windows 10 işletim sistemlerinde genel güncellemelerde öncelikle bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu durum hem işinizi kolaylaştıracaktır hem de pratik bir şekilde güncelleme yapmanızı sağlayacaktır.

macOS ekran kartı güncellemesi nasıl yüklenir?

Öncelikle Apple menüsünden Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

Apple menüsünden bölümüne giriyoruz. Ya da alternatif olarak App Store bölümünden Güncellemeler bölümünü seçiyoruz

bölümünü seçiyoruz Ardından güncellemeleri kontrol etmek için Yazılım Güncelleme bölümünü açıyoruz,

bölümünü açıyoruz, Bir güncelleme var ise buradan görüp güncelleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından cihazımızı yeniden başlatarak işlemi sonlandırmış oluyoruz.

macOS işletim sistemlerinde grafik sürücüleri işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte güncelleniyor. Bu yüzden ayarlardan kontrolünüzü gerçekleştirerek en güncel driverlere sahip olup olmadığınızı görebilirsiniz. Bilgisayarlarımız için en temel donanım parçalarından biri olan ekran kartımızın güncellemelerini bu şekilde yapabilir ve maksimum verimi alabiliriz. Yukarıda yer alan süreçleri tek tek uygulayarak manuel şekilde bütün güncellemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlemlere alternatif olarak pek çok yazılım da bulunuyor. Bu yazılımlar için güvenlik problemleri oluşabileceğinden dolayı, resmi siteler üzerinden manuel driver güncellemesi yapmak bizlere çok daha sağlıklı bir sonuç sağlayacaktır.