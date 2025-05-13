Bilgisayarınızda ekran gitme, donma veya görüntü hatası mı yaşıyorsunuz? Ekran kartı sıfırlama nasıl yapılır sorusunun tüm yanıtlarını kısayol, üretici yazılımları ve Aygıt Yöneticisi gibi yöntemlerle adım adım açıklıyoruz.

Bugün kullanmakta olduğumuz bilgisayarlar, ekran kartları veya GPU'lar olmadan çok da işlevsel değiller. Çünkü görüntülerin işlenmesi, yüksek çözünürlüğün alınması ve akıcı oyunlar oynanması ekran kartları sayesinde oluyor. Ancak ekran kartları, zaman zaman çeşitli nedenlerden ötürü çalışmayı durdurabiliyorlar. İşte bu tür bir durumun yaşanması hâlinde ekran kartı sıfırlama nasıl yapılır?

Ekran kartı ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız ve donanım tarafında herhangi bir arıza olmadığına eminseniz, ekran kartı sıfırlama işlemi ile sorununuza çözüm üretebilirsiniz. Bu içeriğimizde çalışmayı durduran ekran kartlarını nasıl düzeltebileceğinize dair yöntemlere yakından bakacağız. Dilerseniz önce sorunlara, ardından da çözüm yollarına yakından bakalım.

Ekran kartı sıfırlama neden yapılır?

Ekran kartı sıfırlama işlemine karar vermeden önce, neden böyle bir şey yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Mesela oyun oynarken donmalar yaşanmaya başladıysa ekran gelmiyor veya renkleri bozuk gösteriyorsa ekran kartında bir sorun var demektir. Bazen sürücü yazılımları bile ekran kartı hatalarına neden olabilir. İşte siz de bunun gibi sorunlar yaşıyorsanız bu rehberi okumaya devam edin.

Ekran kartı sıfırlama nasıl yapılır?

Yöntem #1: Windows kısayolu ile ekran kartı sıfırlama

Windows kısayolu ile ekran kartı sıfırlama Yöntem #2: Üretici yazılımı kullanarak ekran kartı sıfırlama

Üretici yazılımı kullanarak ekran kartı sıfırlama Yöntem #3: Aygıt Yöneticisi kullanarak ekran kartı sıfırlama

Aygıt Yöneticisi kullanarak ekran kartı sıfırlama Yöntem #4: Harici yazılımlar kullanarak ekran kartı sıfırlama

Yöntem #1: Windows kısayolu ile ekran kartı sıfırlama

Ekran kartı sıfırlama nasıl yapılır sorusunun birden çok cevabı vardır. Bunlardan en basit olanı ise ekran kartı sıfırlama kısayoludur. Windows bilgisayarlarda geçerli olan bu çözüm yolu, oldukça basittir. Yapmanız gereken şey, "Windows + Ctrl + Shift + B" tuşlarına hızlıca basmaktan ibarettir. Bu işlemi yaptıktan yaptıktan sonra ekran kısa süreliğine kapanıp açılır, işlem tamamlanmış demektir.

Yöntem #2: Üretici yazılımı kullanarak ekran kartı sıfırlama

Eğer kullandığınız ekran kartı NVIDIA markalı GPU kullanıyor ise "NVIDIA Denetim Masası" uygulaması üzerinden ekran kartı resetleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, "3D Ayarlarının Yönetilmesi" menüsüne girmek ve sağ tarafta "Geri Yükle" seçeneğine tıklamak. Bu işlem, ekran kartı ile ilgili yaptığınız tüm yazılımsal değişikliklerin sıfırlanmasını sağlayacaktır.

Üretici yazılımı kullanarak ekran kartı sıfırlama işlemi NVIDIA'ya özel değildir. AMD GPU'lu ekran kartları için kullanımda olan "AMD Radeon Software" yazılımı ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Eğer AMD tabanlı ekran kartı kullanıyorsanız bu uygulamayı açın ve "Preferences" menüsü altında yer alan "Restore Factory Defaults" seçeneğine tıklayın.

Yöntem #3: Aygıt Yöneticisi kullanarak ekran kartı sıfırlama

Ekran kartı sorunlarını çözmenin bir diğer yolu da Aygıt Yöneticisi yazılımını kullanmaktır. Denetim Masası üzerinden ulaşabileceğiniz Aygıt Yöneticisi'nde yer alan "Görüntü bağdaştırıcıları" başlığı, bilgisayarınızdaki ekran kartlarını görmenizi sağlar. Ekran kartı üzerine önce sağa sonra da "Cihazı Kaldır" seçeneğine tıklarsanız ekran kartı sürücüsü silinir ve bilgisayarınız, Windows sunucuları üzerinden yeniden yükleme yapar. Böylelikle ekran kartı sıfırlama işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Yöntem #4: Harici yazılımlar kullanarak ekran kartı sıfırlama

Tüm bunları denediyseniz ve hâlâ ekran kartı sorunları yaşıyorsanız üçüncü taraf uygulamalar kullanarak ekran kartı sürücüsü yenileme yöntemini de seçebilirsiniz. Burada yapmanız gereken, "Display Driver Uninstaller" (DDU) gibi uygulamalar aracılığıyla ekran kartı sürücüsünü bilgisayardan tamamen kaldırmak (kalıntı bırakmayacak şekilde) ve ardından da yeniden sürücü yüklemektir.

DDU kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için:

Bu içeriğimizde ekran kartında yaşanan sorunların üstesinden gelmenizi sağlayacak olan ekran kartı sıfırlama işleminin nasıl yapılabileceğine dair derinlemesine bir bakış attık. Burada bahsettiğimiz yöntemlerden biri, sorunu mutlaka çözer. Ancak yine sorun yaşamaya devam ederseniz donanım arızası durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Siz de ekran kartı sıfırlama deneyimlerinizi veya yaşadığınız farklı sorunları yorumlarda paylaşarak diğer okurlarımıza yardımcı olabilirsiniz.