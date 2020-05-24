Sıcak Havalarda Dezenfektanı Arabada Bırakırsak Ne Olur?

Teksas'ta meydana gelen bir olayda, sıcak havada el dezenfektanını arabada bırakan bir sürücü, aracın şoför kapısını erimiş hâlde buldu. Yetkililer, sıcak havada araçta bırakılan el dezenfektanlarının "felakete" yol açabileceği konusunda insanları uyardı.

El dezenfektanlarının satışı, son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaştı. İçerisinde bulunan alkol sayesinde hastalık oluşturan mikroorganizmaları bedenimizden uzak tutan bu ürünler, ne kadar masum görünse de talihsiz kazalara, hatta küçük çaplı bir felakete bile yol açabilir.

Amerika’nın Teksas eyaletinde gerçekleşen olayda sıcak havada arabasında el dezenfektanı unutan bir kişi, aracının şoför kapısını erimiş hâlde buldu. Yaşanan olayın ardından Western Lakes İtfaiyesi, el dezenfektanlarındaki alkol içeriğinin onları yanıcı hâle getirdiğini söyleyerek halkı uyardı.

Sıcak havada el dezenfektanını arabada unutursak ne olur?

Yerel basında yer alan haberlere göre arabanın şoför tarafında bulunan kapıda yer alan el dezenfektanı, araç içinde 95 fahrenhayt (35 santigrat) dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle tutuştu. El dezenfektanının tutuşmasıyla meydana gelen ciddi hasar ve aracın kapısının ne hâle geldiği yukarıdaki görüntüde görülebiliyor.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı, yaşanan olayın ardından eyaletin geri kalanını konu hakkında uyarmak için yukarıda yer alan görüntüyü paylaştı. Yaşanan olay hakkında konuşan uzmanlar, sıcak bir günde arabada el dezenfektanı unutmanın “felakete” yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bunun yanı sıra yetkililer, sıcak ortamlarda uzun süre bırakılan sterilizasyon ürünlerinin alkol içeriğinin azalabileceğini ve daha az etkili olacağını aktardı. Teksas Üniversitesi’nden Dr. Mihaela C. Stefan, konu hakkında “Eğer alkol buharlaşırsa, el dezenfektanı daha az etkili olur. Mikropları öldüren de alkoldür” dedi.

Birleşik Krallık’tan gelen bir rapora göre koronavirüs salgını sırasında süpermarketlerde satılan el dezenfektanlarına olan talep, 23 Şubat’a kadar %255 oranında yükselmişti. Buna ek olarak bir başka rapor, el dezenfektanlarının yanlışlıkla yutulmasından kaynaklanan sağlık sorunlarında %64 gibi sert bir yükseliş olduğunu gözler önüne sermişti.