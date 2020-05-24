Kuzey Kutbu'na en yakın bölge olan Sibirya'da yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Bölgedeki sıcaklıklar 26 derecenin üstüne çıktı. Bölgede yangınlar görülmeye, kar ve buz erimeye başladı.

Son bir hafta içinde yurdumuzda etkili olan sıcaklıklarla ilgili birçok haber gördük ve paylaştık. Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin pek çok noktasında sıcaklık rekorlarının kırıldığını paylaştı. Ancak sıcak mayıs ayının etkisini gösterdiği tek yer yurdumuz olmadı.

Yılın büyük çoğunluğunu aşırı soğuklarda geçirmesiyle bilinen Rusya’nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz gün sıcaklık değerleri normal seviyenin üstüne çıktı. Kuzey Kutbu’na en yakın olan bölgedeki sıcaklık 26,4 dereceye kadar çıktı. Sıcaklıklar, bölgenin özellikle batı taraflarında kendisini gösterdi.

Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde bile sıcaklık 25 derece ölçüldü:

Sibirya bölgesinde sıcaklıklar o kadar çok arttı ki bölgenin bazı noktalarında sıcaklık rekorları kırıldı. Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alan Khantanga kentinde sıcaklık cuma günü 25 dereceye ulaştı. Bölgedeki normal sıcaklık genelde 0 derece civarında seyrediyordu.

Soğuklarıyla bilinen Sibirya’nın bu sıcaklıklara ulaşması sonucunda bölgedeki karlar ve buzlar erimeye ve birçok yangın görülmeye başladı. Rus yetkililer, önümüzdeki yaz aylarının bölgenin gördüğü en sıcak yaz ayları olmasını beklerken geçtiğimiz yıldan da büyük yangınlar beklediklerini belirttiler.

Sibirya bölgesinde geçtiğimiz yıl görülen yangınlarda yaklaşık 3 milyon hektarlık alan kül olmuştu. Bu yıl içinde bugüne kadar görülen yangınlardaysa şu ana kadar yaklaşık 600 bin hektarlık alan küle dönüşmüş durumda. Dünya çapındaki bazı bilim insanları, geçtiğimiz yıl görülen yangınların aslında hiç durmadığı konusunda şüphe duyuyorlar.

Sıcaklık artışlarının ardında bulunan nedenler hakkında ortaya atılan bir teoriye göre bu artışlardan kutup girdapları sorumlu. Geçtiğimiz kış ayları Sibirya için oldukça ılık geçmişti. Aynı şekilde gezegenin öbür ucu Antarktika da sıcak bir yaz mevsimi geçirdi. Kutuplarda görülen bu sıcaklık artışları bizlere hiç de iyi bir işaret vermiyor.