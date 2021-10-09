Geçtiğimiz ay kripto para birimi olan Bitcoin’i yasal statüye alan ve resmi para birimi ilan eden El Salvador’da, bir ay içerisinde Bitcoin cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti.

7 Eylül’den itibaren Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador, kripto para piyasası ve dünya ekonomi gündemi içerisinde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, volkanlardan gelen jeotermal gücü kullanarak Bitcoin'de toplam 269 dolar ürettiklerini açıklamıştı. Son olarak ise El Salvador, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'in ödeme yöntemi olarak kabul edilmesini işletmeler için zorunluluk hâline getirmiş ve bu durum Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak ilan etmesinin ardından, bunun ülke ekonomisinde nasıl etkileri olacağı ve özellikle toplumun bu duruma yönelik nasıl bir etkileşimde bulunacağı merak ediliyordu. El Salvador hükümetinin kripto paraya verdiği destek, meyvelerini de vermeye başlıyor.

Bitcoin cüzdanı kişisel banka hesabı sayısını geçti

El Salvador’da, sadece bir ay içerisinde Bitcoin cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti. Hükümetin Chivo isimli dijital cüzdanıyla desteklediği Bitcoin’in kullanımı her geçen gün kolaylaşıyor. Ülke vatandaşlarının bu yeniliğe uyum sağlaması ve kolaylıkla kullanabilmeleri amacıyla Bitcoin işlemleri için otomatik vezne makineleri (ATM) geliştirildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede 2017 itibarıyla ülkenin yüzde 29’unun banka hesabı olduğunu belirterek, nüfusun yüzde 46'sını oluşturan üç milyon kişinin Chivo Bitcoin cüzdanını indirdiğini açıkladı. Bukele, El Salvador vatandaşlarının ABD dolarını Bitcoin’e çevirdiğini ve kripto parayı ellerinde tuttuğunu bildirirken, “Gelen ABD Doları dört katına çıkıyor” açıklamasında bulundu.