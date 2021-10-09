El Salvador hükûmeti tarafından yürürlüğe sokulan Bitcoin Yasası'na göre işletmelerin Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesi şart koşulmakta. Bahsi geçen durum, Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin tarafından sert bir dille eleştirildi.

Kripto para birimi Bitcoin'i resmî para birimi olarak tanıyan El Salvador, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'in ödeme yöntemi olarak kabul edilmesini işletmeler için zorunluluk hâline getirmişti. Bahsi geçen durum, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından eleştirildi.

Reddit platformunda “Popüler olmayan fikir: Kripto topluluğu El Salvador Başkanı Nayib Bukele’yi övmemeli” adlı başlığa yazan Buterin, “İşletmelerin belirli bir kripto parayı kabul etmesini zorunlu kılmak, kripto para alanı için çok önemli olması gereken özgürlük ideallerine aykırıdır.”

'Çok sayıda masum insan hack'lenebilir'

”Ek olarak, milyonlarca El Salvadorlunun aynı anda, önceden neredeyse hiçbir eğitim verilmeksizin BTC’yi kullanmalarını zorlama taktiği sorumsuzca bir yaklaşım. Çok sayıda masum insan hack’lenebilir veya dolandırılabilir. Onu eleştirmeden öven herkes utanmalı.” ifadelerini kullandı.

El Salvador hükûmeti tarafından 7 Eylül 2021’de yürürlüğe sokulan Bitcoin Yasası’nın 7. maddesine göre Bitcoin’in “her ekonomik aktör” tarafından bir ödeme şekli olarak kabul edilmesi şart koşulmakta.

Başkan Bukele ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, Bitcoin’in kabulünün tamamen isteğe bağlı olacağını ve hükûmetin zorlamada bulunmayacağını ifade etmişti. Bukele, “Birisi nakit taşımaya devam etmek, Bitcoin’e kullanmamak istiyorsa bunu yapmaya devam edebilir.” demişti. Bukele’nin hukuk danışmanı Javier Argueta ise bu açıklamaya ters düşen bir şekilde, Bitcoin kabul etmeyenlerin ceza alacağını açıkça söylemişti.