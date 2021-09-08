El Salvador'un resmi para birimi olarak tanımaya başlamasından sonra sert bir şekilde düşen Bitcoin, ülke genelinde protestolara neden oldu. Muhalefet, alınan kararın bir hata olduğunu, bu hatanın El Salvador'a 3 milyon dolar kaybettirdiğini savundu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 7 Eylül tarihinin kripto para camiasını için çok önemli olduğunu çünkü ilk kez bir ülkenin, Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıyacağını söylemiştik. O ülke, ekonomik sorunlarla boğuşan El Salvador'du. Hükümet, Bitcoin ile ilgili tüm bilinmezlere rağmen bu kripto para birimini resmi olarak kullanıma açmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Bitcoin'in El Salvador'da kabul gördüğü ilk gün, Bitcoin'de çok ciddi bir çakılma oldu. 52 bin dolar seviyelerinden işlem gören kripto para birimi, 43 bin dolara kadar sert bir düşüş yaşadı. Daha sonra bir nebze toparlansa da saat 15:30 itibarıyla 46 bin dolar seviyelerine takılı kalan kripto para birimi, El Salvadorluların cebindeki paranın da değer kaybetmesine neden oldu. Hal böyle olunca da ülkenin dört bir yanından protesto haberleri gelmeye başladı.

El Salvador'da patlak veren gösteriler, muhalefete de fırsat yaratmış oldu. Hükümetin aldığı karara şiddetle karşı çıkıldığını söyleyen muhalefet partileri, Bitcoin'deki düşüşle ülkenin 3 milyon dolarının buhar olduğunu ileri sürdüler. Johnny Wright Sol tarafından yapılan açıklamalarda; "El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele hükümeti ve Bitcoin deneyi için çok kötü bir gündü. Nüfusun çoğunluğu kripto para birimleri hakkında çok az şey biliyor. Bildiğimiz şey, piyasanın çok değişken olduğu. Bugün olanlar da bunu kesinlikle gösterdi. Bitcoin yasası neredeyse hiç tartışma olmadan Kongre’de onaylandı. Geçmesi sadece 5 saat sürdü. Kripto para birimi veya Bitcoin düşmanı değiliz ancak işletmelerin ödemede Bitcoin'i kabul etme zorunluluğu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Devlet bu ödemeleri destekliyor ve riski üstleniyor ama günün sonunda bu para biz vergi mükelleflerinden çıkıyor." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip.” dedi. Olayların nasıl dineceği, El Salvador'u nasıl bir sürecin beklediğini şimdilik kimse bilmiyor...