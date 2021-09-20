Geçtiğimiz günlerde Bitcoin satın aldığı açıklayan El Salvador, bir kez daha Bitcoin aldı. Ülkenin şu an toplam 700 Bitcoin'i bulunuyor.

ABD dolarıyla birlikte Bitcoin’i de yasal birim yapan El Salvador, görünüşe göre daha fazla Bitcoin satın aldı.

Başkan Nayib Bukele’nin yaptığı açıklamaya Salvador hükümeti anlık olarak 700 Bitcoin’e sahip.

"Dipten satın alırsanız sizi asla yenemezler "

El Salvador başkanı Nayib Bukele bu Pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla hükümetin 150 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Ülke, Bitcoin yasasını 7 Eylül’de yürürlüğe sokarak kripto para birimini yasal birim haline getirmişti.

Buna ek olarak Bukele, “Dipten satın alırsanız sizi asla yenemezler... Başkanlık tavsiyesi, “ dedi.

Duyurunun yapıldığı esnada fiyatı 45 bin dolar civarı olan Bitcoin, Bitcoin.com Markets verilerine göre şu an güncel olarak 43.900 dolar dolaylarında seyrediyor.

El Salvador; Bitcoin yasası yürürlüğe girmeden önce 6 Eylül’de Bitcoin satın almaya başlamış; 7 Eylül’de Bukele, ülkesinin toplam 550 Bitcoin’i olduğunun haberini vermişti.

ABD ve Kanada’nın ardından en fazla kripto ATM sayısına sahip üçüncü ülke

Cryptocurrency ATM izleme web sitesi Coinatmradar.com'a göre, El Salvador şu anda 205 kripto ATM konumuna sahip ve bu da El Salvador’un ABD ve Kanada’nın ardından en fazla kripto ATM sayısına sahip üçüncü ülke olduğu anlamına geliyor. Ancak etrafta Salvador Sayıştayı'nın hükümetin Bitcoin ATM satın alımlarını ve Chivo kiosk inşaatını soruşturmayı planladığına dair haberler dolaşmakta.

Hükümetin Bitcoin cüzdanı olan ‘Chivo’ cüzdanı oldukça sıkıntılı bir başlangıç yapmış; ancak Bukele 16 Eylül’de Chivo uygulamasının “% 100” çalıştığını iddia etmişti. Raporlara göre Chivo cüzdanının daha fazla kullanılması durumunda, Moneygram ve Western Union gibi havale sağlayıcılar yılda 400 milyon dolara kadar zarara uğrayabilir.

Bukele; Cuma günü Twitter üzerinden “Henüz telefon modellerinin %65’ini etkinliştirmedik. “ diyerek 1,1 milyon Salvadorlu’nun Chivo’yu kullanmakta olduğunu duyurdu ve “Görünen o ki, 40 yılda geleneksel bankaların kamulaştırılması ve özelleştirilmesiyle 1 ayda onlardan daha fazla insanı bankaya çekebileceğiz. “ diye de sözlerine ekledi.