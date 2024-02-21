FromSoftware ve BANDAI Namco imzalı Elden Ring Shadow of the Erdtree'den ilk oynanış fragmanı geldi. Genişleme paketi, bu yaz piyasada olacak.

Büyük sükse yapan ve türün ikonik yapımları arasına giren Elden Ring için uzun zamandır bir DLC bekleniyordu. Shadow of the Erdtree adı verilen ve geçtiğimiz yıl duyurulan bu ek paket için hakkında şu ana kadar pek bilgi paylaşılmamıştı. Bugün ise bekleyiş sona erdi.

Bandai Namco, bugün düzenlediği bir canlı yayınla Elden Ring Shadow of the Erdtree'nin ilk fragmanını nihayet bizlerle buluşturdu..

Elden Ring Shadow of the Erdtree oynanış fragmanı

Elden Ring Shadow of the Erdtree, haziran ayında çıkış yapacak!

Oyunun Steam kayıtlarına baktığımızda, kalite güvence testlerinden hata ayıklama aşamasına geçildiğini görmüştük. Yani artık ek paketin piyasaya çıkması için çok da fazla bir süre beklememize gerek olmadığı tahmin edilebiliyordu. Oynanış fragmanında bu sorunun cevabını da aldık: Oyun 21 Haziran 2024'te satışa çıkacak. Ön sipariş verenler ayrıca Ring of Miquella adlı bir ifadeye de kavuşacak.

Fragmanı incelediğimizde, yeni DLC'de Lands Between'in daha karanlık yerlerine gidileceği ve birçok yeni karakterlerle savaşılacağı görülebiliyor. Yeni paketin ana düşmanının Malenia'nın ikiz kardeşi Miquella olabileceği de görülüyor.

Yapımcılarının daha önce yapmış olduğu açıklamada 20 milyondan fazla kopya sattığı belirtilen Elden Ring, daha önce de PvP savaşlarının oyuna eklendiği Colosseum adlı büyük bir genişleme paketi almıştı. 2022 yılında yılın oyunu ödülünü de almış olan Elden Ring için FromSoftware emek harcamaya daha da devam edecek gibi gözüküyor.

FromSoftware'in ortakları arasında yer alan Tencent'in ise Elden Ring'in mobil bir versiyonu üzerinde çalışmaya devam ettiği biliniyor. 25 Şubat 2022'de çıkan Elden Ring, böylece bir anlamda ikinci yaşını da kutlamaya hazırlanıyor.

Elden Ring Shadow of the Erdtree ön sipariş fiyatı