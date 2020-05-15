Çok Zor Olacağı Söylenen Elden Ring'in Zorluğu Azaltılabilir

FromSoftware’ın Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin ile birlikte geliştirdiği yeni RPG oyunu Elden Ring, çıkışı dört gözle beklenen yapımların başında geliyor. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre stüdyo, oyunun zorluk seviyesine dair bazı düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

Dark Souls, Sekiro ve Bloodborne gibi yapımlardan tanıdığımız FromSoftware, yeni nesil rol yapma oyunu Elden Ring’i E3 2019’da duyurmuştu. Aradan geçen süre zarfında oyun hakkında bazı önemli bilgiler gelse de çıkış tarihinden hala uzaktayız. Projenin arkasında Dark Souls’un yaratıcı ismi Hidetaka Miyazaki’nin yanı sıra Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin’in de olması, oyunun popülerliğini muazzam şekilde artırdı.

Elden Ring, Dark Souls ve Bloodborne gibi tüm Soulsborne oyunları ile benzer bir havaya sahip olacak, ancak oyundaki mitolojinin ve evrenin Martin tarafından inşa edilmesi, unutulmaz bir fantastik dünya ile karşılaşmamızı sağlayacak.

Elden Ring'in arkasında, Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin bulunuyor

Daha önce yayınladığı fragman ve oyun içi görüntülerle Elden Ring’deki çeşitli karakterleri gün yüzüne çıkaran FromSoftware, hikayenin etrafında müthiş bir gizem havası yaratmayı başardı. Henüz net olmasa da oyun, İskandinav Mitolojisine dayanacak ve krallıkları temel alacak.

FromSoftware oyunları hakkında güvenilir bir kaynak olan Resetera kullanıcısı Omnipotent, Elden Ring hakkında çok önemli bir iddiada bulundu. Omnipotent, geliştiricilerin oyunculardan aldıkları geri bildirimler ışığında Elder Ring’in zorluk seviyesinde bazı iyileştirmeler yapmaya hazırlandıklarını söylüyor.

Fantastik ve karanlık bir dünyaya sahip olması beklenen Elden Ring, İskandinav Mitolojisine dayanacak

Elbette bu, oyundaki zorluk seviyesinin manuel olarak ayarlanabileceği anlamına gelmiyor, ancak oyundaki bazı karakterlerin öldürücülüğü bir nebze de olsa azaltılabilir. Oyuncuların geri bildirimlerine en fazla değer veren stüdyolardan biri olan FromSoftware, Omnipotent’in söylediği gibi oyunun zorluk düzeyini yeniden ele alabilir.

From Software oyunlarının zorluğu, yıllardır tartışılan bir konu. Bazı oyuncular, oyunların daha kolay bir moda sahip olması gerektiğini düşünürken, Soulsborne evreninin hardcore hayranları buna şiddetle karşı çıkıyor ve yüksek zorluk seviyesinin oyunun ana sütunlarından biri olduğunu söylüyor. Elden Ring oyunu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz.