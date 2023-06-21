Oyun devi Electronic Arts, ikiye bölüneceğini duyurdu. Şirket, EA Entertainment (eski adıyla EA Games) ve EA Sports olmak üzere tamamen ayrı iki organizasyonla hayatına devam edecek.

FIFA’dan The Sims’e kadar birçok popüler oyunun arkasındaki oyun devi Electronic Arts (EA), şirkette önemli bir değişikliğe gideceğini duyurdu. CEO Andrew tarafından yapılan açıklama, dün gece şirketin internet sitesinden yapıldı.

Açıklamaya göre Electronic Arts, ayrılarak tamamen iki ayrı organizasyon olarak hayatına devam edecek. Bu iki organizasyon EA Entertainment ve EA Sports olacak. EA Entertainment, önceden EA Games olarak biliniyordu.

EA Sports spor oyunlarına, EA Entertainment ise diğer oyunlara odaklanacak

EA Entertainment’ın başında şirkette 22 yıldır çalışan, dünya çapındaki stüdyolarının eskiden başında olan isim Laura Miele getirilecek. Bu departman, Respawn (Star Wars, Apex Legends), DICE, Ripple Effect, Ridgeline Games (Battlefield), Full Circle, Motive Studio (Iron Man oyunu), Bioware (Dragon Age, Mass Effect), EA Originals (Unravel, It Takes Two) gibi stüdyoları bünyesinde bulunduracak.

Öte yandan EA Sports’un başkanı olarak ise eski EA Sports & Racing yöneticisi Cam Weber getirildi. EA Sports, şirketin spor oyunlarından sorumlu olacak. Bunlar, FIFA (yeni adıyla EA Sports FC), F1, PGA Tour, Madden, NHL ve UFC gibi yapımları kapsıyor.