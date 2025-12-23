Tümü Webekno
Resmî Gazete'de Yayımlandı: Elektrik Aboneliğinde Sistem Değişti, Serbest Tüketici Limiti %30 Düşürüldü (Peki Faturalar Nasıl Değişecek?)

Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile daha fazla sayıda vatandaş ve işletmenin elektrik ihtiyacı için "serbest tüketici" kabul edilmesine karar verildi. Ancak bu karar hem avantaj hem dezavantaj sağlayacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, elektrik faturası ödeyen tüm vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14039 Sayılı Kararı" ile serbest tüketici yıllık limiti 750 kWh yerine 500 kWh olarak uygulanacak. Peki bunun vatandaş açısından sonucu ne olacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik tüketimi belirli bir seviyenin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişileri "serbest tüketici" olarak kabul ediyor. Bu kategoriye giren vatandaş veya işletmeler, elektrik tedarikçisini diledikleri gibi seçebiliyor.

Limitin düşürülmesi ile serbest tüketici sayısı artacak!

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla serbest tüketici limitinin 750 kWh yerine 500 kWh olarak uygulanacak olması, serbest tüketici sayısının artmasını sağlayacak. Bu da elektrik tedarikçileri arasında daha büyük rekabete neden olacak. Zira işletmeler ile gerçek kişiler, daha uygun fiyatlar sunan elektrik tedarikçilerini tercih edebilecekler.

Ancak!

EPDK'nın serbest tüketicilere yönelik kararı avantaj gibi görünüyor olsa da burada önemli bir husus var. Kurul, daha önce aldığı bir karar ile yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'ın üzerinde olan abonelerin devlet desteğinden yararlanmasının önünü kesti. Hâl böyle olunca bir yandan serbest tüketici kategorisine giren tüketici, diğer tarafta devlet desteğini kaybedebilir. Hâl böyle olunca bir taraftan düşen elektrik faturası, desteğin kesilmesi nedeniyle yeniden kabarabilir...

