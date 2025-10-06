16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Dacia, düzenlediği bir etkinlikte elektrikli mobilite aracı Hipster'i tanıttı. Henüz konsept aşamada olan aracın fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Türkiye'de de çok sevilen otomobil markaları arasında yer alan Dacia, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni aracı "Hipster"i tanıttı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan otomobil, henüz konsept aşamada olsa da tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Dacia Hipster, tıpkı Citroen Ami gibi 16 yaşındakilerin kullanabilecek.

Fütüristik bir tasarıma sahip olan Dacia Hipster, tabiri caizse kutu gibi görünüyor. Ön kısımda LED destekli farlara sahip olan araç, arka kısımda da LED aydınlatmalardan faydalanıyor. Marka, ekonomik kısmı o kadar düşünmüş durumda ki arka aydınlatmalar için ayrı camlar kullanılmadı. Hispter'in bagaj camı, arka aydınlatma için de kullanılıyor.

Karşınızda Dacia Hipster:

Dacia'nın yeni elektrikli aracı iç mekânıyla da çok dikkat çekecek. Çünkü Hipster, oldukça geniş bir iç hacme sahip. Şirket, rahat yolculuklar için 4 koltuk yerleştirdiği aracında 500 litreye varan depolama alanı sağlıyor. Merak edenler için Dacia Hipster'in 1,53 metre yüksekliğinde, 1,55 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğunda olduğunu belirtelim. Aracın ağırlığı ise 800 kilogram civarında.

Dacia Hipster, çok küçük bir gösterge ekranına ev sahipliği yapıyor. Ancak bir bilgi-eğlence ekranı bulunmuyor. Tüketici, bunun yerine akıllı telefon bağlantısı ile müzik ve navigasyon hizmetlerini kullanabilecek. Ayrıca bu konsept aracın iç tasarımında özelleştirme imkânı da var. Kullanıcı, kendi ihtiyacına göre ayarlamalar yapabilecek.

Dacia, konsept aracının motor özelliklerine ilişkin bir şey demedi. Ancak bu araçta fazla bir beklentiniz olmayacak. Neticede Hipster'in olayı, şehir içi mobiliteyi sağlayabilmek.

Dacia Hipster'in çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak elektrikli mobilite araçları büyük ilgi görüyor ve bunun bilincinde olan Dacia, yeni aracını fazla geciktirmeden piyasaya sürebilir.