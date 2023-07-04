Türkiye'nin ilk elektrikli araç kiralama platformu Voltify, hizmete açıldı. Platformda her segmentten elektrikli otomobile yer veriliyor.

Otomobil sektöründeki elektrifikasyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne hızlanıyor. Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Türkiye’ye girişi, bu araçlara olan ilgiyi daha da artırırken Getir’in kiralık araç platformu GetirAraç da Renault Zoe gibi elektrikli araçların kiralanmasını sağlıyor.

Yakın zamanda ise elektrikli otomobillerin farkındalığını daha da artıracak bir girişim hizmete açıldı. Türkiye’nin en büyük filo şirketlerinden Hedef Filo’nun elektrikli araç kiralama platformu Voltify, hizmet vermeye başladı. Platform, Türkiye’de bir ilk oldu.

Abonelik modelli elektrikli araç kiralama platformu:

Voltify, sistemi itibarıyla da diğer tüm araç kiralama platformlarından farklı olacak. Platformda elektrikli araç kiralamak isteyen kişiler, 3 - 12 aylık abonelik şeklinde satın alacak. Araçlar, 3 ay, 6 ay, 9 ay veya 12 aylık dönemler ve 1000, 1500, 2000 veya 2500 kilometre sınır seçenekleriyle kiralanabilecek. Araç kiralama işlemleri kurumsal veya bireysel olarak yapılabiliyor.

Voltify’da hangi araçlar var?

Voltify, Tesla Model Y’den Mercedes-Benz EQC’ye ve Renault Zoe’ye kadar uzanan, her segmentten elektrikli araca ev sahipliği yapıyor. Şu anda kiralanabilen araçlar arasında şunlar da yer alıyor:

Tesla Model Y

MG ZS EV

MG4 Electric

Volvo C40 Recharge

Volvo XV40 Recharge

Hyundai Kona

Leap Motor T03 Pro

Mercedes-Benz EA

Mercedes-Benz EQC

Nissan X-Trail E-4ORCE

Nissan Qashqai E-power

Opel Corsa-e

Opel Mokka-e

Renault Zoe

Skywell ET5

Kiralanan araçların sigorta, bakım ve onarım gibi işlemleri Voltify tarafından üstleniliyor.

Platformun Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırması bekleniyor:

Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, paylaştığı açıklamada platformun elektrikli araç kullanımını hızlandıracağını ve yaygınlaştıracağını ifade etti. Açıklamaları şu şekildeydi:

“Teknoloji baş döndürücü hızda gelişirken, tüm alışkanlıklarımız dönüşüyor. Elektrikli araçlar ise şarj, menzil gibi konularda kaygıları beraberinde getiriyor. Biz Voltify olarak, kullanıcıların elektrikli arabaları hayatlarına gerçek anlamda entegre ederek deneyimleyebilecekleri, zahmetsizce merak ve kaygılarını giderebilecekleri bir model sunuyoruz.

Dünyada pek çok sektörde paylaşım ekonomisinin de büyümekte olduğunun altını çizen Yiğit şöyle devam ediyor: 'Paylaşım ekonomisi çağında, artık varlık edinme yaklaşımı yerini varlık paylaşımı yaklaşımına bırakıyor. Bu dönüşümün etkilerini ilerleyen yıllarda daha da net bir şekilde göreceğiz. Elektrikli otomobiller çağında ise otomobil kullanma alışkanlıklarımız tamamen değişecek.

Voltify olarak, bu iki dönüşümün kesişim noktasında yer alıyoruz ve herkesin kendi yaşam tarzına ve koşullarına uygun tercihler yapabileceği, bağlayıcı olmaktan çok özgürlük sağlayan bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.”