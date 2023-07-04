Otomobil sektöründeki elektrifikasyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne hızlanıyor. Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Türkiye’ye girişi, bu araçlara olan ilgiyi daha da artırırken Getir’in kiralık araç platformu GetirAraç da Renault Zoe gibi elektrikli araçların kiralanmasını sağlıyor.
Yakın zamanda ise elektrikli otomobillerin farkındalığını daha da artıracak bir girişim hizmete açıldı. Türkiye’nin en büyük filo şirketlerinden Hedef Filo’nun elektrikli araç kiralama platformu Voltify, hizmet vermeye başladı. Platform, Türkiye’de bir ilk oldu.
Abonelik modelli elektrikli araç kiralama platformu:
Voltify, sistemi itibarıyla da diğer tüm araç kiralama platformlarından farklı olacak. Platformda elektrikli araç kiralamak isteyen kişiler, 3 - 12 aylık abonelik şeklinde satın alacak. Araçlar, 3 ay, 6 ay, 9 ay veya 12 aylık dönemler ve 1000, 1500, 2000 veya 2500 kilometre sınır seçenekleriyle kiralanabilecek. Araç kiralama işlemleri kurumsal veya bireysel olarak yapılabiliyor.
Voltify’da hangi araçlar var?
Voltify, Tesla Model Y’den Mercedes-Benz EQC’ye ve Renault Zoe’ye kadar uzanan, her segmentten elektrikli araca ev sahipliği yapıyor. Şu anda kiralanabilen araçlar arasında şunlar da yer alıyor:
- Tesla Model Y
- MG ZS EV
- MG4 Electric
- Volvo C40 Recharge
- Volvo XV40 Recharge
- Hyundai Kona
- Leap Motor T03 Pro
- Mercedes-Benz EA
- Mercedes-Benz EQC
- Nissan X-Trail E-4ORCE
- Nissan Qashqai E-power
- Opel Corsa-e
- Opel Mokka-e
- Renault Zoe
- Skywell ET5
Kiralanan araçların sigorta, bakım ve onarım gibi işlemleri Voltify tarafından üstleniliyor.
Platformun Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırması bekleniyor:
Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, paylaştığı açıklamada platformun elektrikli araç kullanımını hızlandıracağını ve yaygınlaştıracağını ifade etti. Açıklamaları şu şekildeydi: