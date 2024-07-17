Elektrikli araçlar giderek daha yaygın hâle geliyor ve birçok sürücü, kötü hava koşullarında bu araçların güvenliği konusunda endişe duyuyor. Peki bu endişe yerli mi yersiz mi?

Elektrik ve suyun bir arada iyi geçinmediğini hepimiz biliyoruz. Peki ya yoğun bir yağmur yağmaya başladığında ya da daha da kötüsü, bir fırtına çıktığında elektrikli araç kullanıyorsanız ne olur?

Aslında elektrikli araçlar, sıcak dalgalarından soğuk havalara ve kar yağışına kadar her türlü hava koşuluna hazırlıklıdır ancak yine de detaylarına inmekte fayda var.

Tıpkı uçaklar gibi arabalar da Faraday kafesi (İçindeki nesneleri, elektromanyetik alanların etkilerinden koruyan özel bir muhafaza) gibi tasarlanmıştır.

Böylece yıldırımın aracın dış kısmından geçmesine izin vererek içindekilere zarar vermemesini sağlar. Bu durum hem elektrikli hem de benzinli araçlar için geçerlidir, tabii ki araçların sert tavanı olduğu sürece. Yani şiddetli bir fırtına sırasında araçta kalmak oldukça güvenli bir seçenek olabilir.

Fırtınanın verdiği korku ve stres dışında, araç içindeki kişilerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi beklenmez. Ancak olası bir yıldırım çarpmasından sonra aracın metal kısımlarına dokunmaktan kaçınmak önemlidir.

Metal parçalar hâlâ yüksek miktarda elektrik içerebilir. Yere indikten sonra elektroküsyon riskini azaltmak için çok kısa adımlarla yavaşça yürümek iyi bir fikirdir.

Yıldırımın araç sistemlerine zarar vermesi mümkün ancak bu durum enerji kaynağından bağımsız olarak her tür araç için geçerlidir.

Elektrikli araçlar, tüm bileşenlerin ıslanmasını önleyecek özel sızdırmazlıklarla donatılmıştır.

Ancak en iyi senaryo bu tür durumlarda araç kullanmaktan kaçınmaktır. Hayır, aracınız bu durumlarla başa çıkamaz demiyoruz, sadece kötü hava koşullarında araba kullanmak pek de iyi seçenek değil gibi.

Elektrikli araçların ana parçaları, kablolar, terminaller ve bağlantılar gibi bileşenler özel sızdırmazlıklarla korunur. Ayrıca aracın alt kısmında bulunan bataryalar da nemden ve sert darbelerden korunmak için özel korumalara sahiptir.

Peki yağmur veya fırtına sırasında aracı şarj etmek güvenli mi?

Yıldırım çarpması riski nedeniyle fırtına sırasında şarj noktaları kullanmamak daha iyi olabilir. Ancak genel olarak modern elektrikli araçlar ve şarj altyapısı, olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlamak için sıkı güvenlik standartlarına uygundur.

Fırtına sırasında elektrikli araç şarj etmek genellikle güvenli çünkü şarj istasyonları topraklanmış ve hava koşullarına dayanıklı bileşenlerle tasarlanmıştır. Şarj işlemi, aracın bataryasından izole edilmiştir ki bu da elektrik tehlikelerini en aza indiriyor.

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