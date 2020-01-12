Aston Martin'in 2019'un sonunda üretimlerine başlaması beklenen elektrikli aracı Rapid E'nin üretimlerinin daha başlamadan iptal edildiği söyleniyor. İddiaların çıkış kaynağıysa İngiliz üreticiye yakın kaynaklar oldu.

Autocar tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamalara göre Londra merkezli lüks otomobil üreticisi Aston Martin, tamamen elektrikli olması planlanan Aston Martin Rapide E spor sedanın fişini tamamen çekti. Bir süredir gündemi meşgul eden ve adına pek çok reklam düzenlenen aracın üretimlerinin daha başlamadan iptal edilmesine sebep olan şeyse merak ediliyor.

Şirket yetkilileri tarafından aracın üretiminin iptal edildiğine dair yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor ancak iddiaların çıkış noktasının şirkete oldukça yakın kaynaklar olduğu belirtiliyor. İddiaların devamındaysa bu özel modelin artık firmanın gelecekte tasarlayacağı elektrikli araçların geliştirilmesinde kullanılacağı belirtiliyor.

Aston Martin Rapide E’nin üretimlerine 2019’un sonunda başlanması bekleniyordu:

2015 yılında bir konsept araç olan Aston Martin Rapide E, ilk kez geçtiğimiz yılın nisan ayında Şangay’da düzenlenen bir otomobil fuarında tanıtılmıştı. Firmanın sınırlı sayıda üreteceğini söylediği Rapide E’den yalnızca 155 adet üretilmesi bekleniyordu. Aracın üretim sürecininse 2019 yılının sonlarında, St. Athans’taki üretim tesislerinde başlaması gerekiyordu ancak olmadı.

Rapide E’nin üretim versiyonunun bir çift elektrikli motor kullanacağı, 610 beygir gücünde olacağı ve 950 Nm tork üretebileceği söyleniyordu. Bununla birlikte 0/100 km’ye 4 saniyenin altında sayılabilecek bir sürede çıkabilen araç, saatte maksimum 250 km hıza ulaşabiliyordu. Batarya kısmında 65 kWs’lik bir batarya kullanan Rapide E’nin vaatleri arasında tek dolumla 322 km menzil de bulunuyordu.

Aston Martin’in yalnızca 15 dakikada %80 doluluğa ulaşabilen ve 200 km yol gidebilen elektrikli sedanı Rapide E’nin geleceğini belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sizler gibi bizler de ilerleyen günlerde şirket yetkilileri tarafından yapılacak açıklamaları merakla bekliyoruz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalabilirsiniz.