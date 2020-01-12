TOGG'un Yerli Otomobil Tescil Çalışmaları Sürüyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili unvanına sahip 'Türkiye'nin Otomobili' projesi için yürütülen yurt içi tescil işlemlerinin yanı sıra yurt dışında da tescil işlemlerine devam ediliyor. Tasarımın taklit edilmesinin önüne geçmek için dünya çapında tesciller alınması gerektiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda görkemli bir lansman dahilinde tanıtılan ve TOGG tarafından geliştirilen yerli otomobilin prototipi, hem ülkemizde hem de dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye’nin on yıllardır kurduğu hayali gerçek kılan projenin üzerine yapılan uluslararası çalışmalar, seri üretime doğru giderken hızla devam ediyor.

2022 yılında ilk araçlarının seri üretimden çıkması planlanan elektrikli aracın patent çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu; Rusya Federasyonu, ABD, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye tescil için başvurular yaptı. Türki devletlerde yürütülen tescil çalışmalarının da başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Tescil çalışmaları sürüyor

Dünyanın dört bir yanında yürütülen tescil çalışmalarının yanı sıra yurtiçinde de aynı çalışmalarda bulunuldu. Aracın sahip olduğu ‘hız sabitleyici yönetim sistemi, değiştirilebilir batarya sistemi ve mekanik bağlantı yapısının patentinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sınai mülkiyet başvuruları yapıldı. Yapılan başvuruların araştırma ve inceleme raporları çıktıktan sonra patent alımının onaylanması bekleniyor. TÜRKPATENT, TOGG’un 3 farklı başlıkta sunduğu marka başvurularını ise uygun bulduktan sonra tescil işlemlerini tamamladı.

“Yurtdışında taklit edilmesi önlenmeli”

TÜRKPATENT başkanı Habip Asan, yerli otomobilin dünya çapında korunması ve yabancı ülkelerde tescil çalışmalarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Yaptığı açıklamalarda “Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir.” İfadelerini kullanan Asan, geliştirici şirketin farkındalığına olan güvenini belirterek ekledi: “TOGG'un sınai mülkiyet konusunda farkındalığı çok yüksek. Bu konuda gerekli tedbirleri de alıyor ve almaya da devam edecektir."

Asan, TOGG’un yerli otomobil Ar-Ge çalışmaları için Bilişim Vadisi’nde 9 bin metrekarelik alan kiraladığını kaydetti.