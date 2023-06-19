Elektrikli Dacia Sandero'nun Ne Zaman Geleceği Açıklandı

Dacia CEO'su Denis Le Vot, markanın B segmentindeki küçük otomobili Sandero'nun elektrikli versiyonunun yolda olduğunu açıkladı. Ancak elektrikli kompakt crossover, en erken 2027 yılında piyasaya sürülecek.

Fransız otomotiv devi Renault'un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia'nın CEO'su Denis Le Vot, AutoCar dergisine önemli bir röportaj verdi. Bu röportajda şirketin geleceğe yönelik planlarını aktaran CEO, Dacia'nın elektrikli otomobil dünyasına sıkı bir çıkış yapacağının sinyallerini verdi. Bir hatırlatma: Şirket, 2021 yılında "Spring" olarak isimlendirdiği elektrikli otomobilini piyasaya sürdü ve bu araç, piyasaya sürüldüğü ülkelerde 120 bin civarı sattı.

Dacia CEO'su Denis Le Vot'un açıklamasına göre şirket, elektrikli ürün gamını genişletmek istiyor. Üstelik Dacia, bunu ana modelleri üzerinden gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre Dacia, B segmentindeki otomobili Sandero'nun dördüncü neslini 2027 veya 2028'de tanıtacak ve bu aracın elektrikli versiyonunu da tüketicilerle buluşturacak. Denis Le Vot'a göre elektrikli Sandero, markanın uygun fiyatlı elektrikli modeli olacak.

"Uygun fiyat", bazı dezavantajlara neden olacak

Denis Le Vot, elektrikli Sandero ile ilgili yaptığı açıklamada, bu aracı piyasadaki rakipleriyle de kıyasladı. Dacia CEO'sunun açıklamasına göre elektrikli Sandero, rakiplerine kıyasla gerçekten ucuz olacak. Ancak bu durum, beraberinde bazı dezavantajlara yol açacak. Le Vot, araç menzilinin de düşük olacağını ifade ediyor. Öte yandan; hızlı şarj desteği gibi bir durum, elektrikli Sandero'da bulunmayacak. Bu da daha uzun şarj süresi demek. Görünen o ki Dacia, sadece şehir kullanımına uygun bir model üzerinde çalışıyor.

C segmente üç yeni model daha geliyor!

Dacia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu biriminin başındaki isim olan Xavier Martinet de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Martinet, Dacia'nın C segmentinde 3 yeni araç tanıtmaya hazırlandığını söyledi. Ancak Dacia yetkilisine göre C segmente yapılan yatırımlar, Sandero'dan bağımsız olacak. Dacia, elektrikli motorla donatacağı Sandero'yu markanın uygun fiyatlı ürünü olarak yıllar boyunca satmaya devam edecek.