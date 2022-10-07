En ekonomik elektrikli otomobillerden Dacia Spring'in özellikleri ve fiyatlarına göz atıyoruz. Dacia Spring 2022 özelliklerini, yurt dışı fiyatını ve Türkiye'de beklenen fiyat listesini sizler için derledik. İçeriğimizde aracın teknik özellikleri, elektrik tüketimi ve motor seçeneklerine de göz attık.

Ekonomik otomobil modelleri ile tüketicilerin ilgisini çeken Dacia, geçtiğimiz yılda ekonomik hatchback modeli Spring ile markanın ilk elektrikli modelini duyurmuştu. Yenilenen özellikleri, fiyatı ve performansı ile dikkat çeken Dacia Spring 2022, satışa sunulduğu ülkelerde satılan en uygun fiyatlı elektrikli hatchback olma ünvanını taşıyor.

Spring, özellikle Duster modeliyle tasarımsal benzerlikler taşıyor. Tasarımı ana hatlarıyla benzese de iç ve dış tasarımları oldukça farklı olan iki model, yakıt tüketimleri ve donanımları ile birbirinden tamamen ayrışıyor. Gelin birlikte kompakt bir araç oluşu, ekonomik fiyatı ve SUV benzeri tasarımıyla tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran Dacia Spring 2022 özelliklerini ve aracın fiyat listesini inceleyelim..

Dacia Spring 2022 teknik özellikleri ve genel bakış:

Koltuk sayısı 4 Ağırlık (kg) 970, 1020 Ölçüler (mm) Uzunluk 3734, genişlik 1622 (aynalar ile 1770), yükseklik 1516 Bagaj hacmi (lt) 290 - 620 Maksimum güç (kW) 33 Tork (Nm) 125 Beygir 44 0-100 (sn) 19.1 Yakıt tipi Elektrik ABS Var

Spring’in hızlı olma gibi bir iddiası bulunmuyor. Daha çok kompakt bir araç olarak kullanıcıların dikkatini çeken araç, şehir içi kullanım ve şarj kolaylığı konusuna önem verenler için uygun bir seçenek.

Dacia Spring tamamen elektrikli, kullanımı kolay ve kompakt bir araç olduğu için Avrupa’daki kullanıcılar tarafından sıklıkla araç paylaşımı için tercih edilmekte. Avrupa'da, yaygın bir faaliyet olan araba paylaşımında bir arabanın ortalama kullanımı sekiz kilometrelik bir mesafede 40 dakika civarında. Spring; uygun fiyatı, elektrikli ve çevre dostu olmasıyla araç paylaşımı için uygun olduğunu söylemek mümkün.

Dacia Spring 2022 fiyat listesi:

MODEL BEYGİR GÜCÜ FİYAT Dacia Spring 2022 Standart 44 HP 17.000 €

Birçok ülkede hali hazırda sıfır standart model stokları tükeniş olan aracın, 3 ayrı paket olarak satışa sunulması hedeflenmişti fakat bu hedefler stok yetersizliği sebebiyle ertelendi. Aracın sıfırının bulunması oldukça zor olsa da ikinci el piyasasında 22.000 ila 27.000 Euro civarında bulunabiliyor.

Ekonomik elektrikli araç Dacia Spring, stoklardaki yetersizliğe rağmen tüm Avrupa’da 50.000 adet civarında bir satış sayısına ulaştı.

Dacia Spring 2022 Türkiye fiyatı:

MODEL Gerçek Fiyatı Türkiye Fiyatı (Resmi Değil) Dacia Spring 2022 Standart 17.000 € 400.000 TL

Mart ayında ülkemizde satışa çıkması planlanan Dacia Spring 2022’nin satışı iptal edildi. Fiyatının günümüz fiyatlarıyla vergiler dahil 400.000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Şirket bu iptal kararını, otomobil endüstrisi medyasına ve bazı uzmanlara göre stoklardaki yetersizlik nedeniyle aldı. Satış planları, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa’daki birçok ülkede de iptal edilmiş durumda.

Küresel çip krizi nedeniyle birçok üretici, kademeli olarak satış yapmasına rağmen sıfır araç stoklarında sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar nedeniyle Dacia, Spring modelinin yürürlükte olan ve planlanan satışlarını iptal etti. Şirket, stok sorunlarını sonlandırmayı ve Spring modelini 2024 yılına hazırlamayı amaçlıyor. Bu konuda oldukça kararlı görünen Dacia, Spring 2024 modelini İngiltere’de satışa sunmayı taahhüt etti.

Dacia Spring 2022 motor seçenekleri ve elektrik tüketimi:

MODEL WLTP Elektrik Menzili NEDC Elektrik Menzili Ortalama Elektrik Menzili Dacia Spring 2022 Standart 225 KM 230 KM 13.9 kWh / 100 KM

Aracın menzili, testler sonucunda 225 KM ile 230 KM olarak belirlense de şehir içi kullanımda 290 KM’ye kadar varabildiği görülebiliyor.

Dacia Spring 2022 İnceleme:

Tasarım

Dış tasarım: SUV benzeri hatchback

Dacia Spring 2022, her ne kadar genel hatlarıyla SUV bir aracı andırsa da hatchback bir model olarak üretildi. SUV benzeri bu büyük görünüme rağmen 1020 kilogramlık bir ağırlığa sahip olması, aracı daha dikkat çekici bir hale getiriyor.

Diğer Dacia araçları ile tasarımsal ortak noktaları bulunan Spring, yanlarındaki çizgili kısımlar ile diğer Dacia araçlarından farklı olarak sportif bir görünüme sahip.

Aracın ön kısmındaki belirgin hatlar oldukça premium bir görünüm sağlasa da aracın arka kısmı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ön ve arka kısımlarında farklı görünüme rağmen far ve aracın dışındaki ışıklar tasarımsal bütünlüğü sağlıyor.

İç tasarım: Ferah ve modern bir dizayn

Modern ve şık bir iç tasarıma sahip olan Dacia Spring’in içine girdiğimizde ilk olarak 7 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı dikkatimizi çekiyor. Klima ayarları ve multimedya araçları gibi şeylerin daha üst bir kısımda yer alması araca daha ferah bir görünüm sağlıyor. Dolayısıyla sürücüye ve öndeki yolcuya geniş bir alan sunuluyor.

Aracın arka kısmında ise basit bir tasarıma yer verilmiş. İki kişinin rahatça yolculuk edebileceği alana sahip olan arka kısım, bagajın kapasitesini arttırmak isterseniz yatırılabilir bir özelliğe sahip.

Konfor ve donanım özellikleri

Dijital gösterge paneli

Dacia Spring 2022 modeli her ne kadar uygun fiyatlı bir model olsa da şirket, gösterge paneli konusunda tasarrufa gitmemiş gibi görünüyor. Sol kısmında elektrik ve güç ile ilgili bilgilere yer verilirken orta kısmında kilometre, kalan menzil ve yüzdesel enerji gibi bilgilere yer verilmiş. Göstergenin sağ kısmında ise ileri ve geri vites ile ilgili bilgiler ve kademeli olarak kalan enerji gibi bilgilere yer verilmiş. İkaz göstergeleri gösterge panelinin her iki tarafına da dağıtılmış durumda.

Geniş arka bagaj

Dacia Spring 2022, 290 litrelik arka bagaja sahip. Bu kapasite arka koltukların yatırılması ile 620 litreye kadar çıkabiliyor. Bagajın altındaki döşemeyi kolayca kaldırarak yedek lastiğe ulaşabiliyorsunuz.

Manuel ayarlara sahip klima

Aracın klimasında 5 adet hava akışı ve 8 adet sıcaklık kademesi bulunuyor. Anlaşıldığı üzere aracın fiyatından tasarruf edilebilmesi için otomatik bir klima kullanılmamış.

7 inç boyutunda dokunmatik multimedya ekranı

Araca bindiğinizde dikkatinizi çeken ilk şey, etrafının temasal renklerle kaplı olduğu multimedya ekranı oluyor. Multimedya ekranında bulunan navigasyon sayesinde yol bilgilerine ulaşabilir ve yolculuk sırasında tüketebileceğiniz medya içeriklerini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca park ederken aracın arkasında bulunan kamera sayesinde çevreyi bu ekrandan izleyebilirsiniz.

7 inçlik dokunmatik multimedya ekran aynı zamanda radyo, Apple Carplay ve Android uyumluluğu, Bluetooth ve bir USB çıkışı içeriyor.

Tüketici dostu şarj sistemi

Spring, tüketiciye daha fazla özgürlük sağlamak için çeşitli birçok şarj seçeneği sunuyor: Spring 2022 modelini standart olarak verilen kabloyu kullanan 220 V ev prizinde, Wallbox'ta (Duvar tipi şarj ünitesi) veya DC şarj istasyonunda şarj edebilirsiniz.

Dacia Spring 2022 şarj süresi:

30 kW’lık DC terminalinde %80 şarj için bir saatten az .

. 7,4 kW’lık Wallbox'ta %100 şarj için 5 saatten az .

. 3,7 kW’lık Wallbox'ta %100 şarj için 8 saat 30 dakikadan az .

. 2,3 kW’lık ev prizinde %100 şarj için 14 saatten az.

Dacia Spring 2022 modeli, 2021 modelinden farklı olarak ön kısımdaki logodan değil alışılagelmiş olarak yan kısımdan şarj ediliyor.

Güvenlik

Adaptif hız sabitleyici ve hız limiti

Hız sabitleyicisini kullanarak yolculuk sırasında pedala daha az dokunmuş olur ve yorucu olmayan bir yolculuk geçirebilirsiniz. Hız limiti belirleyerek ise fark etmeden yapılan sürati engellemiş olursunuz. Böylece beklenmeyen trafik cezalarına şahit olmazsınız.

Hava yastıkları

Otomobilin ön ve yan perde hava yastıklarında iki adet hava yastığı bulunuyor. Hava yastığı konusunda yetersiz görülen aracın 2021 modeline, Euro NCAP kuruluşu tarafından güvenlik konusunda 5 üzerinden 1 puan verildi. Aynı kuruluş tarafından Dacia Spring ile benzer segmentteki Renault Zoe'ye ise 5 üzerinden 0 verildi.

Otomatik park asistanı

Opsiyonel park asistanı, arka tampondaki üç ultrason radar sensörü ve bir arka görüş kamerası ile sürücüye görsel ve işitsel yardım sağlıyor. Park sırasında arkadaki görüntü, dinamik kılavuz çizgileri ile multimedya ekranından görüntülenebiliyor.

Otonom acil frenleme sistemi

Araçtan araca otonom acil frenleme sistemi içeren araç, ultrason radar sensörleri sayesinde ileri viteste giderken ileriden yaklaşan bir araç olduğunda frenleme yapabiliyor. Eğer isterseniz bu özalliği kapatabiliyorsunuz.