Dodge, 2026 yılında elektrikli Charger Daytona'nın katı hali pillerle donatılacağını açıkladı.

Dodge, 2026 yılında elektrikli Dodge Charger Daytona modelinin katı hali pillerle donatılacağını duyurdu.

Stellantis ve Factorial, gerçekleştirdikleri ortaklıkla elektrikli araçların katı hali pillerle güçlendirilmesi için önemli adımlar attı.

Factorial ile yeni elektrikli araç teknolojisi

2026'da duyurulacak olan elektrikli Dodge Charger Daytona, Factorial’ın FEST (Factorial Elektrolit Sistem Teknolojisi) platformuna dayanan katı hali pillerle donatılacak. Factorial, yıllarca süren geliştirme sürecinin ardından bu yeni teknolojiyle daha yüksek enerji yoğunluğu ve menzil sunmayı hedefliyor. FEST platformunun enerji yoğunluğu, günümüzdeki çoğu lityum-iyon pilden önemli ölçüde daha fazla olan 390 Wh/kg seviyesine ulaşıyor.

Dodge, yeni Charger Daytona'nın performansını artırmak için bu katı hali pilleri entegre etme planlarını açıklarken, Stellantis’in STLA Large platformunu bu teknoloji için kullandığını belirtti. Şirket 2024 yılında satışa sunulacak olan elektrikli Charger’ın, motoru ve tasarımıyla çokça dikkat çekeceğini ifade ediyor.

Dodge ve Factorial arasındaki iş birliği elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. 2026'da tanıtılacak olan elektrikli Dodge Charger Daytona'nın katı hali pillerle donatılması, bu alandaki yenilikleri daha da ileriye taşıyacağa benziyor.