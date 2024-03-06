Dodge'un ilk elektrikli otomobili olan elektrikli Charger tanıtıldı. Yeni Dodge Charger, klasik modellerdeki kükremesini yeni elektrikli modellere de taşımayı başardı.

Elektrikli otomobillerle ilgili temel eleştirilerden biri, bu araçların içten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla çok daha sessiz olmaları ve aynı hissi vermemeleri. Dodge, elektrikli hâle getirdiği yeni Charger, alışık olduğumuz motor kükremesini korurken klasik Amerikan kası arabaları sevenleri de elektrikli almaya davet ediyor.

Dodge'dan dünyanın en gürültülü elektriklisi

Elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora kıyasla çok daha sessiz araçlar ve çıkardıkları sesler de yüzlerce beygirlik makinelerden geliyormuş gibi değil. Zaten pek çok elektrikli, sırf insanlar onları fark etsin diye yapay sesler de çıkarıyorlar. Dodge Charger'ın yeni Daytona Scat Pack ve Daytona R/T modelleri, en çok ses çıkaran elektrikli otomobiller listesinin zirvesini amaçlıyor.

Dodge'un sahibi olan Stellantis'ten gelen açıklamalarında, "Dodge Charger Daytone modelleri, patent bekleyen Fratzonic Chambered Exhaust bulunduruyor, Hellcat seviyesinde ses çıkışı sunarak Charger'ı sıradan bataryalı elektrikli araçlardan ayırıyor." ifadelerini kullandı. Aracın arka tarafında bulunan bu egzoz, duman değil ses çıkarıyor. Bu parça, teknik olarak bir dış hoparlör değil, kilise orgları gibi hava akışını kanallardan geçirerek ses ve titreşim yaratıyor.

Geliştirilmeye devam edilen sistem şu anda maksimum 126 desibel ses çıkarıyor. Dodge CEO'su Tim Kuniskis, bu ses çıkışını daha da artırmak istediklerini çünkü kaslı arabaları tanımlayan şeyin bu olduğunu söylüyor.

Dodge Charger elektrikli otomobillerin özellikleri

Her şey planlandığı gibi giderse bu modeller, 2024 yılının ortalarında iki kapılı, 2025 yılında da dört kapılı versiyonlarla satışa çıkacak. Genel tasarım anlamında baktığımızda ön panelde ızgarayı kaldırdıkları ve boydan boya led farlar ekledikleri göze çarpıyor. 0'dan 100'e sadece 3,3 saniyede çıkan araç Scat Pack, 670 beygir güç üreten bir çift elektrikli motora sahip. Dört tekerlekten çekiş sağlayan otomobil, 100,5 kWh'lik bir batarya bulunduruyor. Toplam batarya kapasitesi 550 kW. R/T ise 496 beygir güç üretiyor.

İç tasarımda ise aracın ön konsolunun neredeyse tamamen yenilendiğini gördük. Temiz ve minimal tasarım, ayarlanabilir aydınlatmaya sahip. Göstergeler dijital hâle gelirken ortada ise geniş bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Scat Pack'in menzili 418 km, R/T'nin menzili ise tahminlere göre 510 kilometre olacak. Araçların fiyatlarının ise 52 bin dolardan başlayacağı tahmin ediliyor ancak gerçek fiyat, araçların piyasaya çıkışına yakın duyurulacak.