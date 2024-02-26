İtalyan otomotiv devi Fiat, Panda ailesini retro tasarımlı elektrikli modeller ile genişletmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki dört yılda 5 farklı model göreceğiz.

Elektrikli otomobil pazarında yaşanan yoğun hareketlilik bu yıl biraz durulmuş gibi gözüküyor. Öte yandan bu araçlar daha yeni yeni erişilebilir, uygun fiyatlara gelmeye başlıyor. Fiat da beş farklı Panda modelini, uygun fiyatlı elektrikli otomobil dönemi başlarken geri getirmeye hazırlanıyor. Bu modellerin konsept tasarımları ortaya çıktı.

İlk model 11 Temmuz 2024'te gelecek

Fiat, şimdiden yeni konseptlerin seri üretime gireceğini ifade etti. Modellerden ilki 11 Temmuz 2024'te yapılacak olan etkinlikte karşımıza çıkacak. Yeni konseptler arasında şehir aracı dışında mega boy bir kamp aracı versiyon, bir fastback model gibi farklı konseptler de yer alıyor. İlk modelin ortaya çıkışından sonra her yıl yeni bir model satışa çıkacak.

Fiat, bu modellerde üç farklı motor seçeneği sunacak. Bu motor seçenekleri arasında elektrikli güç ünitesi, hibrit motor ve içten yanmalı motor seçenekleri yer alacak. Elektrikli model, İtalyan devinin 125. yılına yetiştirilecek. "Panda'nın çocukları" olarak adlandırılan bu modeller, son olarak kardeş marka Citroen'in C3 modelinde gördüğümüz Smart Car platformu üzerinde inşa edilecek ve dünyanın dört bir yanına satılacak.

Panda şu anda Fiat'ın İtalya'da en çok satan modeli konumunda bulunuyor. İtalyan devi bu modeli yeni elektriklilerle birlikte özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın geri kalanında da popüler hâle getirmeyi planlıyor. Fiat, buram buram 1980'ler kokan ve firmanın İtalya - Turin'deki ilk tesislerinde üretilen modelden esinlenilen araçların başarısından emin.

Panda'nın Türkiye'deki durumunu değiştirebilir mi?

Fiat Panda, Avrupa'da popüler bir model olsa da Türkiye'de Egea gibi çok daha uygun ve pek çok kişiye göre daha 'iyi' bir rakibi olduğundan pek popüler bir model değil. Ancak yeni Panda, daha modern bir araç olarak rekabetçi bir fiyatla gelirse Egea'nın popülerliğini elinden alabilir. Belki...