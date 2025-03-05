Mercedes-Benz, tamamen elektrikli GLC modelinin ilk resmî görsellerini paylaştı. Yeni SUV, gelişmiş batarya teknolojisiyle geliyor.

Mercedes-Benz, popüler SUV modeli GLC’nin tamamen elektrikli versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni model markanın elektrikli araç stratejisindeki değişim sürecinin bir parçası olarak içten yanmalı motorlardan bağımsız bir platform üzerine inşa ediliyor. Tanıtımı eylül ayında yapılması planlanan elektrikli GLC, gelişmiş batarya teknolojisi ve yüksek hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

Yeni GLC, Mercedes’in MB.EA platformunu temel alarak tamamen elektrikli bir SUV olarak geliştirildi. İşte elektrikli Mercedes GLC ile ilgili ortaya çıkan bilgiler!

Yeni GLC'nin ilk resmî görselleri

Aracın 800 volt mimariye sahip olduğu ve maksimum 320 kW hızlı şarj desteği sunduğu belirtiliyor. Bu sayede yalnızca 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 260 kilometrelik menzil sağlanabilecek. 94,5 kWh kapasiteli batarya, Avrupa’daki WLTP normlarına göre 640 kilometrenin üzerinde menzil sunarken, ABD’deki EPA standartlarına göre bu mesafenin 480 kilometre civarında olacağı tahmin ediliyor.

Performans tarafında, çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistem yer alıyor. 483 beygir gücüne ulaşabilen modelde, arka aksta iki vitesli bir şanzıman kullanılıyor. Ayrıca, verimliliği artırmak amacıyla ön aksın gerektiğinde devreden çıkmasını sağlayan Disconnect Unit (DCU) teknolojisi de sunulacak. İç mekânda ise Mercedes’in yeni MB.OS bilgi-eğlence sistemi ve üst donanımlarda Seviye 3 otonom sürüş desteği yer alacak.

Elektrikli GLC’nin tasarımı, EQC modeline kıyasla daha aerodinamik bir yapıya sahip olacak. Mercedes, yeni nesil elektrikli SUV modellerinde, içten yanmalı araçlarla daha uyumlu bir tasarım dili kullanmayı planlıyor. Modelin fiyatının, mevcut GLC 350e 4MATIC PHEV versiyonundan biraz daha yüksek, yaklaşık 65.000 dolar seviyesinde olması bekleniyor.