Tarihin en ikonik yarış arabalarından olan 1954 model Mercedes-Benz W196R, 51 milyon euro'luk rekor bir fiyata alıcı buldu.

Herkesin aklına kazınan ikonik klasik otomobillerin, dudak uçuklatan fiyatlara satıldığı sık sık görülüyordu. Şimdi ise bir kez daha böyle bir durumla karşı karşıyayız. Öyle ki bir Mercedes-Benz modeli, çok uçuk bir fiyattan alıcı buldu.

Bu model, tarihin en büyük yarış otomobillerinden biri olan 1954 üretimi Mercedes-Benz W196R. Gelecekten fırlamış gibi görünen bu araç, Almanya’da açık artırmaya çıkarıldı.

51 milyon euro’ya satıldı

Stuttgart’ta bulunan Mercedes müzesinde gerçekleştirilen müzayedede dünyanın dört bir yanından araca ilgi yağdı. Sonucunda ise 51 milyon 155 bin euro’ya (1,9 milyar TL) satın alındı. Bu, onu tarihin en pahalıya satılan F1 yarış otomobili yapmayı başardı. Önceki rekor, 2013’te satılan yine bir W196R’ye aitti.

İkonik Grand Prix yarış aracı, 1954 yılında üretilmişti. Juan Manuel Fangio ve Sterling Moss gibi pilotlar tarafından kullanılarak birçok yarışta kazanılan zaferlerde rol oynamıştı.

46 milyon euro civarından başlayan ve tekliflerle satıldığı rakama kadar çıkan açık artırma, RM Sotheby’s tarafından gerçekleştirildi. Aracı kimin aldığına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.