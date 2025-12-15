Peugeot, Kulak Tırmalayan Efsane Motosikleti 103'ün Elektrikli Versiyonunu Duyurdu!

Peugeot, ikonik motosikleti 103'ü yıllar sonra yeniden canlandırdı. Şirket, bu kez tam elektrikli olan yeni 103'ü resmen tanıttı. Uygun bir fiyata mobilite çözümü sunacak elektrikli 103, dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Fransız otomobil devi Peugeot'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ilk kez 1970'li yıllarda piyasaya sürdüğü ve 2000'lerde Türkiye'de de çok popüler olan ikonik motosikleti "103"ü yeniden canlandırmaya karar verdi. Tamamen elektrikli olarak yeniden doğan Peugeot 103, artık eskisi gibi kulak tırmalayan bir sese sahip olmayacak.

Peugeot 103'ün yepyeni elektrikli versiyonu, tasarımı açısından oldukça modern görünüyor. Ancak orijinal 103'ün tasarımını bilen tüketiciler, o ruhun 2025 yılında sürdürüldüğünü hemen anlayacaklar.

Karşınızda elektrikli Peugeot 103

Peugeot 103, iki farklı versiyona sahip olacak. Bunların ilki, 1.6 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu versiyonda 45 kilometre menzil ve 48 km/s maksimum hız görülecek. İkinci versiyonda ise 2.2 kWh kapasiteli bir batarya ile karşılaşacağız. Bu ikinci seçenek, 65 kilometre menzil ve 72,5 km/s değeriyle biraz daha öne çıkacak. Tüketiciler, elektrikli Peugeot 103'ün bataryasını çıkarabilecekler.

Peugeot, yeni motosikletini "Protect Pack" ve "Comfort Pack" olarak isimlendirilen 2 farklı donanım seçeneği ile satacak. Her iki donanım seçeneği de 5 inç boyutlu TFT ekranla donatılacak. Protect Pack seçeneğinde rüzgarlık ve bacak koruma panelleri, Comfort Pack'te ise telefon tutucu, daha rahat sele ve arka çanta bölümü tüketicileri bekliyor olacak.

Elektrikli Peugeot 103'ün satışa çıkacağı tarih ve fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre Peugeot, bu motosiklette maliyetleri uygun tutacak. Fiyatını da 3.000 euro dolaylarında açıklayacak. Bakalım firmanın ikonik mopedi, elektrikli versiyonu ile tüketicilerin ilgisini çekecek mi...