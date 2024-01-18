Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor olsa da bazı kronik sorunlar sürücüleri çileden çıkarıyor. Kullanıcılar özellikle kış aylarında araçların düşen menzillerinden şikâyet ediyor.

Kış aylarında otomobil kullanmak zaman zaman oldukça sıkıntılı hâle gelebiliyor. Bu durum özellikle elektrikli araç kullanan kişiler için daha da bariz olabiliyor. Gelen tepkilere baktığımızda da elektrikli araçların özellikle menzillerinin düştüğünü ve şarj olmakta zorlandıklarını görüyoruz.

Elektrikli otomobil sahibi bazı kişilerin şikayetleri şu şekilde:

"Elektrikli otomobillerin, benzinle çalışan çekicilerin sırtında, soğuktan donan bataryalarının değişimi için otomobil bayiilerine getirilmesi, bugüne kadar gördüğüm en büyük ironi olsa gerek."

"İllionis'te araçlarını günde birkaç dakika dışında kullanamayan 91 bin elektrikli otomobil sahibi var. Şarj tutması için çok soğuk ve şarj etmek iki saat sürüyor.

Elektrikli otomobillere yatırım yapmadan önce, bir garaja ve bataryayı nasıl önceden ısıtabileceğinize dair bilgiye ihtiyacınız var. Benim açımdan, çalışan şeyle devam edeceğim -benzin."

"Elektrikli araçlar soğukta çalışmıyor mu? Deme yaa..."

Özellikle evinde şarj ünitesi olmayanlar sorun yaşıyor

Elektrikli araçların menzilleri hâlihazırda soğuk havalarda çok yüksek değil, çoğu şehir içi modelin menzili 250-300 kilometre bandında bir yerde bulunuyor. Gün içinde belirli bir mesafeyi sürekli olarak kat etmesi gereken kişiler de bu nedenle araçlarını sürekli şarj etmek durumunda kalıyor. Bu durumun bazı nedenleri de var.

Elektrikli otomobillerin büyük kısmında lityum iyon piller bulunuyor. Lityum oldukça hafif ve enerjisi düşük bir element olduğu için soğuk havalarda elektron hareketleri de aşırı yavaşlıyor. Sıvılaştırılmış halde bulunan lityum iyon da katılaşmaya başlıyor, buna da viskozite deniyor. Daha çok viskozite demek daha fazla direnç demek. Daha fazla direnç de daha uzun sürede şarj, daha verimsiz enerji aktarımı demek. Özetle hava soğudukça arabayı çalıştırmak bataryaya daha zor geliyor.

Tesla gibi üreticiler de araçların çalıştırılmadan önce uygun sıcaklığa getirilmesini öneriyor. Aracı ısıtmak da batarya performansını artıyor ancak bataryadaki enerjiyi harcamayı gerektiriyor. Yani araç önce bir kendisini ısıtmaya ihtiyaç duyuyor. Elbette ki bu sorun, elektrikli araçlara geçiş yolunda büyük bir engel değil, sadece elektrikli otomobilleri kullanmayı öğrenme eğrimizde bir adımı temsil ediyor. Zaten ABD gibi ülkelerden batarya şikayetleri gelirken Norveç gibi ülkelerin böyle bir sorun yaşamaması da durumu gözler önüne seriyor.