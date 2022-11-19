Elektrikli Otomobiller Volkswagen Golf'ün Sonunu Getirir mi?

Volkswagen’in ikonik otomobil serisi Golf, elektrikli araçlara geçişle birlikte emekli olabilir mi? Bu konuyla ilgili bir soruya firmanın COO’su birinci ağızdan cevap verdi.

Elektrikli otomobillerin otomotiv sektörünün geleceği olduğundan artık herkes az çok emin olmaya başladı. Firmalar yıllardır planlarını elektrikli otomobillere göre yapıyor. Her yeni elektrikli otomobil serisi yeni bir isimle geliyor ve eski serileri emekli ediyor.

Volkswagen’in en ikonik ve popüler serilerinden olan Golf, uzun yıllardır içten yanmalı motorlara sahip bir araç olarak yollarda. Elektrikli bir otomobilin markayı emekli edip etmeyeceği sorusuna ise Volkswagen COO’su Thomas Schafer cevap verdi.

Golf ismi kalacak

Volkswagen COO’su Thomas Schafer, AutoCar’a yaptığı açıklamada, sekizinci nesil Golf modellerinin 2027-2028 döneminde piyasaya çıkacağını ifade ederken 'Golf' isminin yeni, tamamen elektrikli modelde de değişmeden kalacağını ifade etti. Elektrikli Golf modelleri, markanın dokuzuncu nesli olacak. Yani elektrikli Volkswagen ID.3, söylentilerde iddia edildiği gibi Golf serisinin yerini almayacak.

Schaffer’e göre yeni ID.3, Golf’ün halefinden çok Golf’ün bir üst modeli ve elektrikli Golf -ya da COO’nun verdiği alternatif isimlerle ID.Golf- ID.2 ve ID.3 arasında konumlandırılacak bir hatchback modeli olacak.

Geçmişte de Volkswagen elektrikli eGolf modelini tanıtmış ancak o dönemde araç çok ilgi görmemişti. Elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte daha sonraki bazı VW modellerinin birinci el satış fiyatı, üreticinin tavsiye ettiği satış fiyatını da aşmıştı.

Volkswagen’in gelecekte elektrikli otomobiller için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Son olarak çalışanlarına gönderdiği bir e-postada firma, yeni Trinity Elektrikli Araç üretim merkezinin inşasının yeniden değerlendirilmeye başlandığını ifade etmişti. Yeni bir tesis olmadan Volkswagen’in gittikçe büyüyen elektrikli otomotiv pazarında yeterince güçlü olması ise çok zor gözüküyor.