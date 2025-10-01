Tümü Webekno
Elektrikli Porsche Cayenne'in iç mekan tasarımı paylaşıldı

Porsche, elektrikli Cayenne’in iç tasarımını tanıttı. 3 dev ekranlı kabin, 1.073 beygirlik performansla birleşiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Porsche, tamamen elektrikli Cayenne’in iç tasarımını gözler önüne serdi. Kabinde üç büyük ekran dikkat çekiyor: 14,25 inçlik sürücü ekranı, isteğe bağlı 14,9 inç yolcu ekranı ve ortadaki 12,25 inçlik eğimli “Flow Display”. Bu dijital düzen, markanın şimdiye kadarki en geniş ekran alanı oldu.

“Flow Display” üzerinden klima ve ortam ayarları kontrol ediliyor. Fiziksel düğmeler minimumda tutulmuş, dokunmatik deneyim ön planda. Konsoldaki el dayama yüzeyi ve yukarı taşınmış havalandırmalar ergonomiyi artırıyor.

Cayenne Electric, performans açısından da hayli iddialı. En güçlü versiyon 1.073 beygir güce sahip ve 0’dan 100 km/s’ye 3 saniyenin altında çıkabiliyor. 113 kWh batarya, 600 km’ye yakın menzil sunarken, 400 kW hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e sadece 15 dakikada ulaşıyor.

Lüks detaylar da unutulmamış: ısıtmalı kol dayama yüzeyleri, dokunmatik opaklaşan panoramik tavan gibi özellikler dikkat çekiyor. Porsche, bu elektrikli versiyonu içten yanmalı Cayenne’lerin yanına alternatif olarak konumlandırıyor.

