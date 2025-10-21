Elektrikli Porsche Macan GTS Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Porsche, tamamen elektrik motorundan güç alan yeni crossover modeli Macan GTS'i tanıttı. 2026 model otomobil, yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Porsche Macan GTS'in fiyatı ise dudak uçuklatacak türden...

Volkswagen'in premium otomobil üreticisi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte yeni Macan GTS modelini tanıttı. 2026 model olarak lanse edilen crossover, sadece elektrikli motorlu versiyona sahip olacak. Gelin hep birlikte yeni Porsche Macan GTS'e yakından bakalım.

2026 model Porsche Macan GTS, dışarıdan bakıldığı zaman diğer Macan modellerine benziyor. Bu bağlamda; ön kısımda LED destekli ve parçalı aydınlatma tasarımı ile arkadaki aydınlatma barı, elektrikli Macan'da kendini gösteriyor. Ancak yeni modelde marşpiye tasarımının biraz daha büyük tercih edildiğini görüyoruz.

Karşınızda 2026 Porsche Macan GTS:

Otomobilin iç tasarımına baktığımızda da şaşırtıcı bir durum görmüyoruz. Tam dijital gösterge ekranı, orta konsolu tamamen kaplayan ve yolcunun bağımsız olarak kullanabildiği bilgi-eğlence ekranı gibi detaylar, yeni versiyonda da mevcut. Ancak direksiyon simidi ile gösterge paneline eklenen GTS logosu ile sadece karbon fiber malzemenin kullanılması, elektrikli Macan GTS'i diğerlerinden ayırıyor.

2026 Porsche Macan GTS, Macan'ın 4S ve Turbo modelleri arasına yerleşiyor. Dört tekerden çekiş desteğine sahip olan otomobil, 509 beygir güç üretiyor. Kalkış kontrolü devreye alındığı zaman 563 beygire çıkan güç, 954 Nm tork ile eşsiz bir performans sunuyor. Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre Macan GTS'in 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 3,6 saniye olacak.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Macan GTS, gelecek yılın bahar döneminde tüketicilerle buluşacak. Ancak şirket, yeni otomobili için şimdiden ön sipariş almaya başladı. Porsche Macan GTS sahibi olmak isteyen bir tüketicinin 103.000 dolardan başlayan fiyatları gözden çıkarması gerekecek...