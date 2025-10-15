Tümü Webekno
2026 Model Alfa Romeo Tonale Tanıtıldı: Her Zamankinden Daha Yakışıklı!

Alfa Romeo, popüler C-SUV modeli Tonale'i yeniledi. 2026 model olarak tanıtılan otomobil hem tasarım hem de kaput altında dikkate değer yeniliklere ev sahipliği yapacak. Peki 2026 Alfa Romeo Tonale neler sunuyor? Fiyatı ne kadar olacak? İşte bilmeniz gerekenler...

2026 Model Alfa Romeo Tonale Tanıtıldı: Her Zamankinden Daha Yakışıklı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, Türkiye'de de sevilen SUV modeli Tonale'i yeniledi. Yapılan makyaj çalışması ile çok daha modern bir silüete kavuşan otomobil, kaput altında da dikkate değer yenilikler kazandı. Gelin hep birlikte 2026 model Alfa Romeo Tonale'e yakından bakalım.

Makyajlı Alfa Romeo Tonale, markanın ikonikleşen tasarım dilini sürdürmeye devam ediyor. Ancak yeni versiyonda daha belirgin bir ızgara tasarımı görüyoruz. Üçgen tasarımın yanlarına eklenen havalandırma delikleri, otomobile şık bir hava katmış durumda. Arka kısımda ise ışık barının korunmaya devam ettiğini görüyoruz. 2026 Alfa Romeo Tonale, ön ve arka kısımda siyah renkli logoyla gelecek.

Karşınızda 2026 Alfa Romeo Tonale

Başlıksız-1

Yeni Alfa Romeo Tonale'in iç mekânında da dikkat çeken yenilikler var. Bu otomobil, 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranıyla donatıldı. Ayrıca 10.25 inç boyutlu "Alfa Connect" bilgi-eğlence ekranı da bizleri bekliyor. Yeni renk ve kaplama kombinasyonlarıyla sunulacak 2026 Alfa Romeo Tonale, elektrikli, havalandırmalı, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, elektronik bel desteği, ısıtmalı direksiyon ve döner vites değiştirici gibi tasarım detaylarına ev sahipliği yapacak. Şirket, sevilen C-SUV'un ambiyans aydınlatma sistemini de güncelledi.

Başlıksız-1

2026 Alfa Romeo Tonale, kaput altında tüm tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Çünkü herkes kendisi için en uygun versiyonu satın alabilecek. Bu bağlamda; 1.6 litrelik turbo dizel motor seçeneği 130 beygir gücünde olacak. 1.5 litrelik benzinli motor ile entegre çalışan hafif hibrit üniteyi tercih edenler 175 beygir güç görecekler. 1.3 litrelik benzinli motorla çalışan fişli hibrit versiyon ise toplamda 270 beygir gücü üretecek ve sadece bu versiyon, 4 çeker çekiş sistemine sahip olacak.

Başlıksız-1

Alfa Romeo, 2026 model Tonale'in fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak bu otomobilin 2025 model versiyonunun Türkiye'de 3.137.939 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini belirtelim. 2026 modelin fiyatı da en az bu kadar olacaktır...

