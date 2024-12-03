Henüz teknik detayları hakkında pek bir şey bilmediğimiz elektrikli Range Rover, sıcak hava testine sokuldu. Bu testle birlikte otomobilin yeni görüntüleri de paylaşıldı.

Lüks otomobilleriyle bildiğimiz Land Rover’ın, uzun süredir elektrikli Range Rover ile karşımıza çıkmasını bekliyorduk. 2025’te yollarda olacak araçtan da düzenli olarak bilgiler geliyordu. Yakın zamanda soğuk hava testleri yapılmıştı. Şimdi ise araç, sıcak havalarda test edildi. Bu testler sırasında da kamera karşısına geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen testler, araca yepyeni bir bakış atmamızı sağlayan görselleri bizlerle buluşturdu.

Elektrikli Range Rover çöllerde

Bilindiği üzere sıcak ve soğuk havalar elektrikli otomobilleri ciddi oranda etkileyebiliyor. Bu yüzden de gerekli denemelerin yapılması gerekiyor. Bu testler de aracın dayanıklılığını ölçmek için yapıldı. İlk elektrikli Range Rover, bu kapsamda 50 derecenin üstündeki sıcaklıklar ve %90 civarı nem oranına sokuldu.

Maalesef aracın testlerden nasıl sonuç aldığı bilinmiyor. Sadece paylaşılan görsellerle yetinmek zorundayız. Fotoğraflara baktığımızda tamamen elektrikli aracın o ikonik Range Rover görünümüne sahip olacağını ve şık bir tasarımla geleceğini yeniden görebiliyoruz.

Elektrikli Range Rover’ın teknik özellikleri de hâlâ açıklanmış değil. 2025’te yollarda olmasının beklendiğini düşündüğümüzde yakında bu konuda nihayet bilgi alacağımızı tahmin edebiliriz. Söylentilere göre SUV tipi araçta 800 voltluk batarya mimarisi, 600’ün üstünde beygir gücü, 1000 Nm tork, gelişmiş bir süspansiyon sistemi, yüksek menzil gibi özellikler yer alacak. Tüm detayları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

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