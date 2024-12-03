Jaguar, yeni tasarım dilini gösteren konsept otomobili "Type 00"ı resmen tanıttı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan coupe, 2026'da piyasaya sürülecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir süredir gündemden düşmeyen Jaguar'ın yeni tasarım dilini gösteren araçlarına ilişkin görüntülerin sızdırıldığından bahsetmiştik. Yaşanan son gelişmeler, bu görüntülerin gerçek olduğunu gözler önüne serdi.

Jaguar, "Type 00" olarak isimlendirdiği konsept aracını resmen duyurdu. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan otomobil, yapılan açıklamaya göre 2026 yılında piyasaya sürülecek. Bir coupe olarak karşımıza çıkan Type 00'ın ilgi görüp görmeyeceğini gelecek yıllarda göreceğiz.

Karşınızda Jaguar Type 00

Hakkında çok fazla açıklamanın yapılmadığı otomobil, fütüristik bir tasarıma sahip olacak. Bu yeni tasarım dili, iç kısımda da kendini gösterecek.

Jaguar'ın açıklamasına göre Type 00, 700 kilometre civarında menzile sahip olacak bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu araçta hızlı şarj desteği de bulunacak. Ancak Type 00'ın elektrik motoruna ilişkin yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Henüz konsept aşamada olan Jaguar Type 00'ın seri üretim versiyonunun nasıl görüneceği şimdilik belli değil. Şirket, bu tasarımı olduğu gibi kullanabileceği gibi bazı değişiklikler de yapabilir.

Jaguar'ın Type 00 için paylaştığı videoları aşağıdan izleyebilirsiniz: