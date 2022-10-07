Kişisel ulaşımda devrim yaratan elektrikli scooterlar, özellikle taşınabilir olmaları sayesinde şehir içinde ciddi avantaj sağlıyor. Garantili olarak Türkiye’de satılan ve Xiaomi’nin Mi Home uygulaması ile entegre olabilen Navee scooter’lar; rakipleri kadar kaliteli ancak çok daha ucuz 2022 lansman fiyatları ile satışa çıktı.

Büyük şehirlerdeki gündelik ulaşım ihtiyacını karşılamak için bazen toplu taşıma yetersiz kalabiliyor. Özellikle her gün belirli güzergahta toplu taşıma kullanıp yaya olarak ulaşım yapanlar bilir ki yolculuğu hızlı, eğlenceli ve daha az yorucu hale getirmek çok zor. İşte elektrikli scooter’lar da bu sebeple oldukça ilgi görüyor.

Xiaomi’nin yan markalarından olan Navee’nin resmi garantiyle Türkiye’de satılan scooter’lar; piyasada bulabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünlerinin başında geliyor. Sırasıyla Navee N40, N65 ve S65 modelleri; 3 farklı segmentte rekabetçi fiyatları ve belirtilen ürün özelliklerinin doğru ve gerçek olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de ürünü kullanan son tüketicinin kısa bir zamanda dikkatini ve beğenisi alan scooterlar, önümüzdeki yıllarda adından çok söz ettireceğe benziyor.

Navee N40 ile başlayalım: Kalite açısından eşdeğerleri arasında ciddi bir fiyat farkı var

3 saniyede katlanıp bagaja ya da toplu taşımada

Maksimum 25 km/sa hız

40 km'ye kadar uzun menzil

%20 üstün yokuş yukarı tırmanma yeteneği

Şok emilimli 10 inç havalı lastikler

Anma gücü 350 watt fırçasız motor

Maksimum yükleme ağırlığı 100 kg

15 cm genişliğinde güverte

Arka disk frenli ön E-ABS fren

Üç hız seviyesi

Hız sabitleyici ve enerji geri kazanımını destekleyin

Ultra parlak ön ışık

Sokaklarda yaygın şekilde gördüğünüz elektrikli scooter’lara rakip olarak üretilen ve serinin bütçe işi modeli N40; adındaki sayının hakkını vererek 40 kilometre menzille geliyor. Elbette kullanan kişinin kilosu, güzergahtaki eğimli yollar bu menzili daha da kısaltabilir. Ancak N40’ın %20’ye kadar eğilimli yokuşlardan çıkabilecek kadar güçlü motorları var.

Orta segment ama daha güçlü bir scooter isteyenler için Navee N65’i önerebiliriz, inceleme videomuza da göz atabilirsiniz:

3 saniyede katlanıp bagaja ya da toplu taşımada

Maksimum 25 km/sa hız

65 km'ye kadar uzun menzil

%25 üstün yokuş yukarı tırmanma yeteneği

Şok emilimli 10 inç havalı lastikler

Anma gücü 350 watt fırçasız motor

Maksimum yükleme ağırlığı 120 kg

15 cm genişliğinde güverte

Arka disk frenli ön E-ABS fren

Üç hız seviyesi

Hız sabitleyici ve enerji geri kazanımını destekleyin

Ultra parlak ön ışık

N40’tan 25 kilometre daha fazla, yani 65 kilometrelik menzile sahip olan N65’in maksimum hız miktarı 35 km/sa. Ayrıca %25 eğilimli yokuşları tırmanabilen scooter’ın ayak yerleştirme bölgesinde genişlik 17 cm olduğu için daha konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Ayrıca 120 kilogram ağırlık taşıyabildiği için uzun boylu ya da kilolu sürücülere hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Serinin en kaliteli üyesi Navee S65’in de sundukları dikkate değer:

Çift süspansiyon ile rakiplerinden daha konforlu sürüş imkanı

Arazi yüzeyine uyumlu, dışı geniş, vakumlu kendi kendini iyileştiren 10 inç lastikler

3 saniyede katlanıp bagaja ya da toplu taşımada

Maksimum 25 km/sa hız

65 km'ye kadar uzun menzil

%25 üstün yokuş yukarı tırmanma yeteneği

Şok emilimli 10 inç havalı lastikler

Anma gücü 500 watt fırçasız dişli motor

Maksimum yükleme ağırlığı 120 kg

15 cm genişliğinde güverte

Arka disk frenli ön E-ABS fren

Üç hız seviyesi

Hız sabitleyici ve enerji geri kazanımını destekleyin

Ultra parlak ön ışık

Mi Home aplikasyon ile yönetiliyor.

S65’in maksimum hızı, menzili, ağırlık kapasitesi ve performans değerleri aslında N65 ile benzer. Ancak S65’in daha dayanıklı gövdesi, daha farklı yüzeylerde giden yapısıyla oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.