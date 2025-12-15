Elektrikli Volkswagen Polo'nun Özellikleri ve Tasarımı Paylaşıldı!

2026 yılında yollarda olacak elektrikli Volkswagen Polo'dan görseller ve teknik detaylar paylaşıldı. Karşınızda ID.Polo!

1975 yılından beri yollarda olan ve milyonlarca satan Polo, Alman otomobil devi Volkswagen’in en ikonik modellerinden biri olmayı başarmıştı. Şirketin elektrikli modellere yönelmeye başlamasıyla da Polo’nun ID serisi altında konumlanacak elektrikli bir versiyonu gelecekti.

Elektrikli Polo’nun 2026 yılının bahar aylarında yollarda olması bekleniyor. Aynı şekilde ülkemize de 2026 sonuna doğru geleceği söyleniyor. Şimdi ise Volkswagen’den araçla ilgili açıklamalar geldi. Şirket, otomobilin kamuflajlı fotoğraflarını ve bazı teknik detaylarını paylaştı.

Elektrikli Volkswagen Polo neler sunacak?

MEB+ platformunda inşa edilecek ve üretimi İspanya’da gerçekleştirilecek yeni Volkswagen Polo’nun tasarımını içeriğimizde görebilirsiniz. Kamuflajlı olduğu için çok fazla detay veremiyoruz ancak diğer Polo modellerine kıyasla biraz daha şık bir tasarımla geleceğini görmek mümkün.

Volkswagen’in aktardığına göre elektrikli Polo modeli, önceki nesilden daha büyük bir tasarımla sunulacak. Öyle ki araçta** 4053 mm’lik** bir boy göreceğiz. Aks mesafesi ise 2600 mm olarak açıklandı. Böylece daha büyük ve konforlu bir otomobil olacağını söylememiz mümkün. ID. Polo’nun Bagaj hacmi ise 435 litre olacak.

Ön tarafta bulunan elektrikli motor üç farklı seçenek ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Açıklamalara göre bu versiyonlarda 116 beygir (85kW), 211 beygir (99kW) ve 226 beygir gücü (166 kW) göreceğiz. En güçlü model GTI versiyon olarak gelecek. İlk iki model 37 kWh’lik bataryayla gelecek ve 300 km menzil sunulacak. En güçlü versiyonda ise 52 kWh’lik 450 km menzil sunan bir batarya yer alacak.

Araçların %10’dan %80 seviyesine çıkmasının 30 dakikayı geçmeyeceği de açıklamalar arasında yer almış. Bunlar dışında aracın iç kısmında 10,25 inçlik bir gösterge paneli ve 13 inçlik bir bilgi eğlence sistemi göreceğiz. Aracın 25 bin euro bandında başlayan fiyatlarla çıkacağı ifade ediliyor. Şimdilik tüm bildiklerimiz bu kadar. Diğer detayları için 2026 yılını beklememiz gerekiyor.